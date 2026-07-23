«Это основа для новой жизни»: защитник Мариуполя Сергей Добича получил собственную квартиру от Фонда Рината Ахметова

Защитник Мариуполя Сергей Добича получил ключи от собственной квартиры в рамках программы "Дома", которую Фонд Рината Ахметова реализует в партнерстве с проектом "Сердце Азовстали".

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Сергей родился в Бердянске, вступил в армию в 2020 году. Когда началось полномасштабное вторжение, он защищал Мариуполь. Во время одного из обстрелов врага военный получил перелом ноги. Впоследствии его подразделение передислоцировали на комбинат имени Ильича. Бойцы несколько раз пытались вырваться из окружения, и во время одной из таких попыток 17 апреля 2022 года Сергей попал в плен. Там он пережил ад: постоянные физические и психологические издевательства. В плену ему сломали голень, травмировали позвоночник и грудную клетку.

После 22 месяцев в российском плену защитник попал на обмен. Чтобы помочь Сергею и его семье начать новый этап жизни после пережитого, ему подарили собственную квартиру. Теперь у него есть свой дом – место, где можно строить будущее и восстанавливаться.

"От имени нашей семьи хочу поблагодарить Рината Леонидовича Ахметова за поддержку семей и всех, кому нужна помощь, за реальную помощь и поддержку военных. Благодаря вашему Фонду я и учусь, и работаю, а теперь ещё и имею жильё. Большое спасибо", – говорит защитник.

Возвращение к гражданской жизни стало для Сергея настоящим испытанием. После возвращения из плена даже повседневные дела давались с трудом. Тогда он решил стать психологом, чтобы помогать сослуживцам, а "Сердце Азовстали" поддержало его и помогло освоить новую профессию.

"Наши ребята и девушки выражают желание стать тренерами по посттравматическому росту. Очень важно, что наши герои стремятся помогать друг другу. Мы обязательно будем нести эту философию посттравматического роста дальше, предоставлять им такую возможность и обучать их, чтобы все наши защитники и защитницы получали достойную помощь", – отметила генеральный директор Фонда Ксения Сухова.

Пожелала счастья на новом месте защитнику также секретарь наблюдательного совета ОО "Сердце Азовстали" Татьяна Кухоцкая. Она подчеркнула, что команда Фонда Рината Ахметова стремится сделать всё возможное, чтобы квартиры для защитников были полностью готовы к проживанию, а семьи могли сразу въехать и чувствовать себя комфортно.

"Программа "Дома" – это программа, которая дает нашим защитникам фундамент для новой жизни. Она помогает им вновь обрести опору под ногами, чтобы двигаться дальше, развиваться, достигать новых успехов и почувствовать ту благодарность, которую мы все испытываем к ним. И главное – она формирует пример правильного отношения к защитнику, ветерану, человеку, который каждый день защищает нашу жизнь", – подчеркнула Татьяна Кухоцкая.

Программа "Дома" предусматривает предоставление квартир защитникам Мариуполя с инвалидностью I и II групп. Собственное жилье становится для них не только решением бытовых вопросов, но и важной частью пути посттравматического роста – возвращения к полноценной жизни после боев и плена.