Это непростой путь: в МВД рассказали, как проходят реабилитацию украинские воины после возвращения из плена

После возвращения из российского плена украинские военные проходят длительный и сложный путь восстановления как физического, так и психологического здоровья. В системе МВД для этого создали отдельную инфраструктуру, а за каждым защитником закрепляют специалиста, который помогает пройти все этапы реабилитации.

Об этом рассказали в Национальной полиции Украины. Там отмечают, что каждый обмен – это не только статистика, а истории людей, их семей и лет ожидания.

Как происходит восстановление

В ведомстве отмечают, чтоосвобожденные из плена военные получают комплексную помощь – от медицинской до социальной. Сейчас в системе МВД работают пять центров реинтеграции, а также специализированные медицинские учреждения, оснащенные современным оборудованием, тренажерами и технологиями виртуальной реальности для восстановления после травм.

Отдельное внимание уделяют ментальному здоровью защитников. Только в этом году для освобожденных военных провели более 6800 мероприятий психологической поддержки. Работа базируется на современных подходах, в частности применяется EMDR-терапия, а также внедрены шесть унифицированных протоколов психологического сопровождения.

Среди ключевых проектов – "Пункт психологических практик", где бойцов обучают навыкам жизнестойкости и саморегуляции, и программа "Трансформация 4.5.0" для ментального восстановления с применением современных рекреационных методик.

В МВД подчеркивают, что помощь не ограничивается лечением. Специалисты также помогают решать социальные вопросы – от трудоустройства до возвращения на службу. Кроме того, работает онлайн-платформа "МВД: Твоя поддержка", где ветераны, пострадавшие работники системы ведомства, освобожденные из плена, а также члены их семей могут удобно и быстро получить необходимую информацию и помощь.

История возвращения нацгвардейца Владислава

В ведомстве рассказали историю нацгвардейца Владислава, который провел в плену почти четыре года. Когда его захватили, жена была беременной, а о рождении дочери он узнал только из письма – тогда ребенку уже было полгода. Впервые они увиделись уже после его освобождения – в больнице, где он проходил реабилитацию.

В МВД отмечают: самое важное – это момент, когда освобожденные из плена снова могут обнять своих близких. И работа продолжается, чтобы таких историй становилось больше.

Как сообщал OBOZ.UA , 24 апреля, Украина и Россия провели новый обмен военнопленными. Он был проведен в формате 193 на 193. Домой вернулись военные из ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Нацполиции, Государственной специальной службы транспорта. Среди них есть раненые военнослужащие.

