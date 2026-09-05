"Это – не стены, а люди": в "Эпицентр К" эмоционально отреагировали на уничтожение РФ магазина в Николаеве

Российская атака уничтожила торговый центр "Эпицентр" в Николаеве, который в течение почти суток пытались спасти сотрудники компании и спасатели. По словам представителей "Эпицентр К", за сутки по объекту было нанесено шесть ударов.

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В компании подчеркнули, что вместе со зданием работу потеряли 520 человек. Об этом говорится в заявлении "Эпицентр К".

Сотрудники почти сутки боролись с огнем

В компании рассказали, что после начала атаки сотрудники сначала помогли укрыться персоналу и посетителям. Когда опасность миновала, они вернулись в торговый центр и начали самостоятельно бороться с пожарами.

Десять сотрудников собственными силами потушили четыре очага возгорания. Они поднимались на крышу, заходили внутрь охваченного огнем здания, перекрывали поврежденные трубы и пытались спасти технику.

Первый "Шахед" попал в центральную часть торгового центра. Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности Вадим Ларионов поднялся на крышу и потушил возгорание. Внутри здания с огнем боролась группа пожаротушения службы безопасности во главе с Сергеем Адабиром.

Около 18:00 произошли ещё два удара. Сотрудники вновь приступили к тушению пожара. Начальник десятого отдела Владислав Шаповалов занимался очагами возгорания на улице, а Ларионов – фасадом здания. Впоследствии к ним присоединились спасатели.

После очередного попадания в районе мебельного центра сработала система пожаротушения. Около 20:00, после четырёх ударов, торговый центр практически удалось спасти – осталось лишь тление.

Последний удар уничтожил торговый центр

Впоследствии один из дронов упал, однако следующий попал в склад Мебельного центра. В этот момент над городом находились еще два беспилотника, поэтому работники и спасатели были вынуждены укрыться.

Около получаса они не могли приблизиться к очагу пожара. За это время ветер разнес пламя вглубь торгового центра. Когда люди вернулись, пожар уже был настолько сильным, что начали обрушаться стены.

"Если бы не последний попадание, мы бы спасли торговый центр. Мы действительно очень старались", – сказал директор ТЦ Александр Дмитришин.

Работу потеряли 520 человек

В "Эпицентр К" подчеркнули, что уничтоженный торговый центр был не просто зданием или магазином. Здесь работали 520 человек, среди которых были сотрудники, переведенные с разрушенных объектов компании в Херсоне, Запорожье и Одессе.

Часть этих людей уже пережила потерю рабочего места из-за российских атак, после чего начала всё сначала в Николаеве.

Сотрудница "Эпицентра" Юлия Малюта рассказала, что проработала в компании полтора года. По её словам, после разрушения торгового центра она осталась без работы, имея троих детей, самой младшей из которых пять лет.

"Это была наша жизнь. Для нас это была вторая семья. Мы все поддерживали друг друга, были как одна семья. А теперь очень много людей остались без работы", – рассказала женщина.

В компании отметили, что для прифронтового Николаева этот "Эпицентр" был также местом, где люди могли хотя бы ненадолго почувствовать обычную жизнь. Сюда приходили семьями, гуляли с детьми, покупали необходимые вещи, пили кофе и заряжали телефоны. В торговый центр приезжали даже жители Херсона.

"Эпицентр К" заявил, что хочет говорить об этой трагедии не только из-за боли от потери, но и из-за гордости за сотрудников, которые до последнего пытались спасти свой торговый центр.

В компании отдельно назвали имена Вадима Ларионова, Сергея Адабира, Владислава Шаповалова и других сотрудников, которые принимали участие в тушении пожаров.

"Эпицентр – это не стены. "Эпицентр" – это люди", – подытожили в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 4 сентября, Николаев подвергся удару российских реактивных БПЛА. Враг несколько раз поразил торговый центр, в результате атаки пострадали два человека.

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