'Это наше дело чести': Порошенко призвал 'уже и сейчас' запретить Telegram в Украине

Мессенджер Telegram превратился в Украине в сеть, в которой организовываются теракты против Украины. Дело чести Верховной Рады – запретить его уже и сейчас.

Видео дня

Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады относительно убийства Андрея Парубия.

"Правоохранительные органы доказали, что убийство было организовано через сеть Telegram, и сейчас через Telegram создается сеть террористических действий против Украины. Это наше дело чести – запретить Telegram в Украине уже и сейчас", – сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что Парубия убили на только, как политика, но и как "героя Революции Достоинства".

"Этот выстрел, выстрел Кремля, выстрел р*сни, "пятой колонны" и антимайдана был выстрелом в Революцию Достоинства, в наши идеалы, в Армию, в Язык, в Веру", – подчеркнул политик.

Он призвал продолжить воплощать в жизнь главную цель Парубия, который отстаивал независимость Украины и единство ради государства.

"Вчера Верховная Рада, Львов и вся Украина попрощалась с выдающимся украинцем, настоящим героем Андреем Парубием. Я хочу поблагодарить каждого, кто вчера бок о бок отдал честь господину Андрею. Он был человеком, который умел объединить этот парламент. И даже своей смертью он объединил всех нас. Это был человек, который боролся за Украину, и я без преувеличения могу утверждать – это был лучший председатель Верховной Рады. Мы все это признаем", – сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что во времена председательства Парубия "законы рождались здесь, в парламенте нашей работой, а не в темных кабинетах за пределами Грушевского, 5".

Что предшествовало

В Национальном координационном центре кибербезопасности приняли решение ограничить использование мессенджера Telegram на служебных устройствах государственных служащих, военных, сотрудников сектора безопасности и объектов критической инфраструктуры. Исключение составят только те представители указанных категорий, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей, не касается запрет и личных гаджетов.

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко также запретили использовать мессенджер Telegram. Это связано с письмом от Центра кибербезопасности и решением СНБО.

В свою очередь, Национальная полиция Украины продолжает бороться с вербовкой вражескими спецслужбами наших граждан. Ранее правоохранители обнаружили более 180 тыс. ссылок в Telegram, по которым представители страны-агрессора РФ вербуют агентов среди украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине растет количество фейковых Telegram-ботов, которые маскируются под службы поддержки банков, добавляя эмодзи, похожие на знак верификации. Чтобы не потерять деньги, следует пользоваться только официальными каналами связи и никогда не вводить конфиденциальные данные в чат-ботах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!