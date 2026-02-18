Это хороший день для дружбы и любви: гороскоп для всех знаков зодиака на 18 февраля

В среду, 18 февраля, мы почувствуем хорошую энергию и вдохновение. Это благоприятное время для романтики, дружбы и финансов. Мы станем более уверенными в себе.

Раку стоит сосредоточиться на учебе, а Деву могут познакомить с приятным человеком, пишет Thekit. Что ожидает каждого знака зодиака в среду и кому повезет больше всего, читайте в гороскопе.

Овен

Вас ожидает замечательный день, который вы проведете в хорошем настроении. Также вы будете чувствительными к испытаниям других людей, и вы сможете им помочь. Вы почувствуете радость, и ваше добро вернется. Вечер способствует размышлениям и отдыху.

Телец

Ваши отношения с близкими сегодня теплые и обнадеживающие. У вас начинается период, когда вы будете больше сосредоточены на друзьях и взаимодействии с окружающими людьми. Наслаждайтесь этим совместным временем. Запишите несколько целей на будущее.

Близнецы

Вы сегодня будете находиться в центре внимания. Окружающие люди будут вами восхищаться и ценить ваши способности. Вам даже не придется делать что-то особенное для этого. Вы можете использовать это в свою пользу.

Рак

Появятся возможности путешествовать или изучать что-то новое в течение следующих четырех недель, так что не воспользуйтесь ими. Это будет хорошая возможность расширить свой кругозор, учиться и исследовать. Благоприятные сферы – медицина и юриспруденция. Повезет вам и в любви. Отношения расцветут и укрепятся.

Лев

Сегодня вам повезет в финансах. Это отличный день для обсуждения финансовых договоренностей или разговора с банками, компаниями по кредитам или долгам. В любви будет царить нежность и страсть. Вечером проверьте свои финансы.

Дева

Это хороший день для ваших отношений с партнерами, мужем/женой и близкими друзьями. Люди будут доброжелательными, теплыми и любящими. Вас могут познакомить с кем-то, кто вам понравится. Астрологи рекомендуют вам хорошо высыпаться следующие четыре недели, поскольку Солнце будет в противоположном положении к вашему знаку и вы можете чувствовать меньше энергии.

Весы

Это будет хороший рабочий день. Вам удастся справиться со многими обязанностями, а другие люди могут вам помочь в каком-то деле. Коллеги будут доброжелательными. Могут возникнуть поездки, связанные с работой. Кроме того, возможна романтическая встреча, связанная с работой. Эта энергия сохранится в течение следующих четырех недель. Вечер способствует организации.

Скорпион

Это хороший день для общения и встреч с друзьями. Вы хорошо проведете время. Выходите сами на улицу и наслаждайтесь атмосферой. Займитесь искусством, физическими упражнениями или проведите интересные занятия с детьми – вам понравится. Романтические отношения будут приятными.

Стрелец

Сегодня отличный день для общения с близкими и семьей. Насладитесь им. Не забудьте и о развлечениях. Днем встретьтесь с друзьями. Вечер проведите дома с семьей – разговоры будут дружескими. Для вас это будет важно. Такая атмосфера будет царить в течение следующих четырех недель. Повезет вам и в сфере недвижимости.

Козерог

Следующие четыре недели будут многообещающими. Вы будете более оптимистичными, счастливыми и полными энтузиазма. Вас ожидают короткие поездки, отпуска и веселое общение. Отношения будут приятными.

Водолей

Сегодня вам повезет в финансах. Вам придут в голову хорошие идеи по заработку, поэтому запишите их. Также это хороший день для покупок для себя и близких.

Рыбы

Вам повезет больше всех среди всех. Сегодня Солнце, Луна, Меркурий и Венера в вашем знаке, а Луна выстроится с Венерой и счастливым Юпитером. Насладитесь этим днем и общением с другими людьми. Вы сами выберете себе приключения и развлечения.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

