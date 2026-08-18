Этим знакам зодиака везет с деньгами: им стоит сыграть в лотерею

Хотя счастье не купишь, жизнь, безусловно, приятнее, когда у тебя много денег. Неудивительно, что многие люди мечтают иметь больше средств или даже выиграть в лотерею.

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Некоторые знаки зодиака вскоре смогут вздохнуть с облегчением, поскольку финансовая удача будет на их стороне. Они могут получить наследство, повышение зарплаты, неожиданный бонус или даже что-то выиграть, пишет OBOZ.UA.

Телец

Тельцы ценят безопасность, поэтому не вкладывают средства в инвестиции, которые могут привести только к убыткам. Накопленные деньги позволят им покупать мелкие удовольствия, которые они считают достойной наградой за свои ежедневные усилия.

Лев

Наибольшую финансовую удачу Львы испытают летом, примерно в день своего рождения. Это время сосредоточиться на деньгах, поскольку они могут многое выиграть. Их ждет повышение, продвижение по службе или существенная премия за преданность.

Они также добьются успеха в азартных играх, хотя и не значительного. Тем не менее, Львы будут довольны и будут смотреть в будущее с улыбкой.

Скорпион

Скорпионы не любят необдуманных действий и редко рискуют, если не ожидают успеха. Осень может стать для них поворотным моментом. Их финансовая удача будет настолько велика, что они действительно способны что-то выиграть.

Выигрыши не обязательно будут крупными, но Скорпионы всё равно их оценят. Деньги будут поступать из нескольких источников, поэтому конец года пройдёт в размышлениях о том, что с ними делать.

Стрелец

Их смелость позволяет им достигать многого, но это не исключает риска. Стрельцам следует задуматься, готовы ли они к этому.

Зима станет благоприятным временем для финансового роста . Стрельцы будут относиться к игре в лотерею как к развлечению – и это справедливо. Такое времяпрепровождение может принести им приток средств перед Рождеством.

Рыбы

Рыбы обладают очень развитой интуицией, часто видя возможности там, где другие их не замечают. Хотя у них меланхолический характер, их любимое время года – весна или лето. Именно в это время им следует искать удачу в играх с числами, поскольку фортуна может неожиданно улыбнуться им.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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