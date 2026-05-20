Эти знаки зодиака ждет самое романтичное лето 2026 года: кто может пойти под венец

Карты Таро указывают, что лето 2026 года станет особенным периодом для трех знаков зодиака. Их ждут сильные чувства, неожиданные знакомства и серьезные изменения в личной жизни. Для некоторых это будет новый роман, а кто-то задумается о свадьбе или совместном будущем с партнером.

Тарологи в zwierciadlo считают, что больше всего романтическая энергия этим летом коснется Весов, Дев и Львов. Именно им карты прогнозируют эмоциональные события, которые могут изменить жизнь.

Весы

Для Весов лето станет периодом спокойной, но глубокой любви. Карты Таро показывают не внезапную страсть, а отношения, которые будут развиваться постепенно и уверенно. Особенно это касается тех, кто уже давно находится в паре.

Карта Умеренность свидетельствует о гармонии, доверии и готовности перейти на новый уровень в отношениях. Весы могут получить предложение руки и сердца, начать планировать свадьбу или серьезно задуматься о совместной жизни. Для некоторых лето станет началом большого семейного этапа.

Одинокие Весы имеют шанс встретить человека, с которым будут чувствовать себя спокойно и уверенно. Особенно благоприятным для новых знакомств будет август. Карта Колесница также указывает на романтические путешествия или судьбоносную встречу вдали от дома.

Дева

Для Дев любовь придет неожиданно – в момент, когда они меньше всего этого будут ждать. Карты Отшельник и Сила указывают, что новые чувства могут появиться после сложного периода или эмоционального восстановления.

Тарологи считают, что Девы могут встретить человека с похожими взглядами на жизнь или даже кого-то из прошлого, с кем раньше не сложились обстоятельства. Новые отношения будут строиться не только на эмоциях, но и на общих целях и поддержке.

Для тех, кто уже находится в отношениях, лето станет шансом пережить вторую влюбленность в своего партнера. После кризисов и недоразумений в паре может появиться больше тепла и взаимопонимания. Карты также советуют Девам не пытаться всегда доказывать свою правоту, а больше ценить эмоциональную связь.

Лев

Львов этим летом может ждать самый эмоциональный роман года. Карты Мир, Справедливость и Луна указывают на чувства, которые будут настолько сильными, что могут полностью изменить взгляд на себя и на любовь.

Одинокие Львы могут встретить человека, рядом с которым почувствуют настоящую эмоциональную близость. Астрологи считают, что этот роман станет одним из важнейших в их жизни.

Львы в длительных отношениях могут получить предложение руки и сердца в необычном или очень романтичном месте. В то же время карта Справедливости напоминает о важности баланса в отношениях – нужно не только получать любовь, но и отдавать ее партнеру.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

