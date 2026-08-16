Эти знаки зодиака самые счастливые: они живут здесь и сейчас

Хотя большинство людей переживают из-за того, что принесет завтрашний день, эти люди с удивительной легкостью справляются с жизнью. Они живут настоящим моментом, избегая лишних забот и не придумывая худших сценариев.

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По словам астрологов, именно этот уникальный дар делает их самыми счастливыми знаками зодиака, пишет OBOZ.UA.

Овен

Овен – один из самых счастливых знаков зодиака. Находясь под властью Марса, планеты действия и инстинкта, Овен не имеет времени зацикливаться на прошлом, поскольку его мозг работает в режиме "сейчас".

Овны не любят тратить энергию. Вместо того чтобы плакать над пролитым молоком, они смело движутся вперёд. Эта смелость в действиях позволяет им избегать стресса и добиваться успеха, пока другие всё ещё обдумывают различные пути, задаваясь вопросом, какой из них лучший.

Лев

Лев всегда живет полной жизнью. В этом его поддерживает само Солнце — центр энергии, света и радости. С астрологической точки зрения у Льва есть врожденная потребность в веселье и праздновании.

Он не тратит время или энергию на самые худшие сценарии. Его врождённая харизма и уверенность в себе позволяют ему верить, что он может справиться с чем угодно. Так зачем же портить себе настроение, беспокоясь заранее?

Стрелец

Стрелец – абсолютный лидер в рейтинге самых счастливых знаков зодиака. Его планета-покровитель — Юпитер, который в астрологии олицетворяет успех, расширение и оптимизм. Независимо от обстоятельств, Стрелец верит, что "как-нибудь всё уладится".

Некоторые не могут понять эту легкость и беззаботность. Однако такой подход оправдывает себя, ведь он никогда ничего не планирует, а Вселенная всегда даёт ему именно то, что ему нужно в данный момент.

Рыбы

Рыбы – водный знак, которым правит Нептун (покровитель магии, мечтаний и духовности). Они способны испытывать счастье без забот, поскольку подсознательно считают, что материальный мир — это лишь часть их жизни.

У них богатый внутренний мир и множество увлечений, что позволяет им сохранять бодрость духа, даже когда не всё идеально. Когда реальность Рыб становится невыносимой, они вспоминают хорошие времена, и это помогает им выжить.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

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