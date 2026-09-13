Эти знаки зодиака могут оказаться энергетическими вампирами: остерегайтесь их

Энергетические вампиры – это люди, которые негативно влияют на наше самочувствие. Оказывается, они гораздо чаще встречаются среди представителей определенных знаков зодиака.

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Если вы хотите избежать близкого контакта с ними, помните об их дате рождения. Узнайте, как избежать энергетических вампиров в вашем окружении, пишет OBOZ.UA.

Телец

Тельцы могут быть энергетическими вампирами во многих ситуациях. Это объясняется тем, что они настойчиво ищут признания и подтверждения от других, часто за свой счет. Они могут приставать к тому, кто переживает трудности, и получать от этого удовольствие.

Тельцы высасывают из других положительные эмоции. Этот знак зодиака часто унижает окружающих. Он обвиняет их во всём, что происходит, и заставляет их испытывать сильную боль и угрызения совести — даже когда они поступают правильно.

Дева

Девы могут иметь склонность поспешно и строго судить других. Они не обдумывают последствия своих слов. Это влияет на самих Дев, но, что самое важное, на людей вокруг них.

Как и Тельцы, Девы унижают других. Они делают это, чтобы компенсировать собственные недостатки и несовершенства. Поэтому, если Дева проявляет эти черты характера, лучше держаться от неё подальше.

Рак

Раки не являются самыми жестокими энергетическими вампирами. Однако у них есть склонность лишать окружающих положительных эмоций. Они делают это, потому что возлагают своё счастье на других.

Такое отношение побуждает Раков обвинять других, если их жизнь складывается не так, как хотелось бы. Решение этой проблемы для тех, кто родился в период с 21 июня по 22 июля, заключается в том, чтобы взять дело в свои руки и жить самостоятельно.

Стрелец

Стрельцы любят строить близкие отношения с другими. К сожалению, они часто сдаются и разрывают их в самый неожиданный момент. Они могут заставить другого человека почувствовать себя самым важным человеком в мире, только для того, чтобы в следующий раз упрекнуть его в равнодушии.

Стрельцы склонны покидать своих партнеров, друзей и даже семью, когда те меньше всего этого ожидают. Поэтому общение с ними может превратиться в эмоциональный кошмар за одну ночь.

Овен

Овны склонны неконтролируемо выплескивать свой гнев и разочарование. Больше всего страдают их ближайшие. Это объясняется тем, что, зная секреты и подробности чьей-то личной жизни, Овны могут делать особенно саркастические и обидные замечания.

Потеря положительной энергии случается с Овнами довольно часто. Это связано с другой чертой характера — трудолюбием. Уставший Овен хуже контролирует свои эмоции, и когда он теряет контроль, он высасывает положительную энергию из всех вокруг.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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