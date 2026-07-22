Эти три профессии не сможет заменить искусственный интеллект: кто в списке

Искусственный интеллект уже меняет рынок труда, постепенно беря на себя всё больше рутинных и аналитических задач. Однако существуют профессии, в которых человеческие эмоции, сложные решения и физическое мастерство остаются незаменимыми.

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Даже несмотря на стремительное развитие технологий. Исследование опубликовано в журнале Women’s Health Nursing.

Эксперт по финансовому консалтингу и генеральный директор ClearPath Wealth Strategies Тревор Хьюстон отмечает, что искусственный интеллект (ИИ) уже активно заменяет работников в сферах, где процессы предсказуемы и повторяемы. Автоматизация в первую очередь затрагивает административные должности, службу поддержки, отдельные направления маркетинга и финансов.

В то же время есть три профессиональных направления, которые остаются наиболее устойчивыми к автоматизации. Первым в списке стоит сестринское дело. Уход за пациентами требует не только профессиональных знаний, но и эмпатии, моральной ответственности и способности оперативно принимать решения в непредсказуемых ситуациях.

Ведь даже самый современный искусственный интеллект не способен полностью воспроизвести человеческое сочувствие и имеет ограничения в вопросах этической ответственности. Именно поэтому ключевые аспекты работы медицинских сестер остаются за пределами возможностей современных алгоритмов.

Вторую категорию составляют рабочие специальности, в частности электрики, сантехники и специалисты по ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие профессии требуют высокой точности движений, ловкости рук, адаптации к различным условиям работы и выполнения задач в сложной физической среде, где современные роботы пока существенно уступают человеку.

Третьим направлением эксперты называют кризисное управление. Речь идет о специалистах, которые принимают решения в чрезвычайных ситуациях, координируют работу команд и несут личную ответственность за последствия своих действий.

ИИ может помогать анализировать информацию, оценивать риски и предлагать варианты действий. Однако окончательное решение в критических ситуациях должно принимать человек, способный учитывать моральные, социальные и психологические факторы.

Автоматизация будет и дальше менять рынок труда, поэтому работникам многих отраслей придется адаптироваться к новым условиям и все активнее использовать инструменты искусственного интеллекта в своей работе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что студенты высших учебных заведений по всему миру уже живут в эпоху искусственного интеллекта, а университеты не успевают за ними в этом плане. Таков главный вывод масштабного международного исследования AI in Higher Education Global Survey 2026.

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