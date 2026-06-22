Эти ошибки водителей летом "убивают" машину: что следует проверить

Летом водители часто допускают ошибки при обслуживании автомобиля, которые могут привести к серьезным поломкам. Из-за жары и повышенной нагрузки отдельные системы автомобиля работают в критических условиях и требуют особого внимания.

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Специалисты советуют регулярно соблюдать важные правила, чтобы избежать дорогостоящего ремонта и неприятных неожиданностей в дороге. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Игнорирование посторонних звуков и вибраций

Любые посторонние шумы, например стук или скрежет, являются сигналом для немедленной диагностики автомобиля. Часто причиной становятся ослабленные элементы защиты картера или детали подвески. Игнорирование может привести к серьезным поломкам двигателя или ходовой части, особенно на неровных дорогах.

Чрезмерная уверенность в возможностях автомобиля

Не все кроссоверы оснащены полным приводом или имеют достаточный клиренс для сложных участков дороги. Переоценка возможностей автомобиля на бездорожье может закончиться застреванием или механическими повреждениями. В случае сомнений лучше осмотреть маршрут пешком и обязательно контролировать давление в шинах.

Движение накатом по неровностям

Движение на нейтральной передаче по ямам и кочкам негативно сказывается на состоянии подвески. Эксперты советуют преодолевать такие участки на пониженной передаче и с минимальной скоростью, чтобы амортизаторы работали эффективнее. Особенно это важно для автомобилей с вариатором или роботизированной коробкой передач, которые чувствительны к перегрузкам и перегреву.

Чрезмерное доверие к навигатору

GPS-навигаторы не учитывают реальное состояние дорожного покрытия. На маршрутах через сельскую местность стоит заранее проверять путь в спутниковом режиме или уточнять информацию у местных жителей, чтобы избежать опасных участков и непредвиденных ситуаций в пути.

Неухоженное стекло и мелкие предметы в салоне

Грязное лобовое стекло существенно ухудшает обзор и создает риски для безопасности движения, особенно летом, когда его быстро загрязняют насекомые и пыль. Для лучшей видимости стоит использовать качественную летнюю омывающую жидкость и регулярно очищать стекло. Особое внимание следует уделять мелким предметам в салоне – их необходимо закрепить, ведь при резком торможении они могут стать опасными.

Игнорирование состояния радиатора

В жару система охлаждения работает с повышенной нагрузкой, а радиатор быстро забивается пылью и насекомыми, особенно во время поездок за город. Это снижает эффективность охлаждения и может привести к перегреву двигателя. Чтобы избежать проблем, радиатор следует периодически проверять и аккуратно очищать, а также контролировать уровень охлаждающей жидкости и показатели температуры на приборной панели.

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