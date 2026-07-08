Эти два знаки зодиака почувствуют "фейерверк" перемен с середине июля: им не нужно действовать на эмоциях

Звезды обещают взрывные эмоции и просто фейерверочные перемены в середине лета 2026 года для двух знаков зодиака, а именно для Близнецов и Раков. Именно этот период принесет как мощный подъем, так и могут быть некоторые падения, но это не повод остановиться.

Видео дня

Астрологи утверждают, что Близнецам и Ракам это лето позволит пересмотреть приоритеты и запустить кардинальные обновления в жизни, пишет Parade.

Близнецы

Напрямую ощутят взрывной эффект благодаря долгоиграющей динамике планет. Июль открывает перед ними феерические возможности для кардинальных жизненных изменений, решения сложных вопросов и реализации смелых профессиональных планов.

Рак

Середина лета станет периодом колоссальных личностных трансформаций и прорыва. В июле благодаря соединению планет Рака ждут новые захватывающие перспективы, романтические приключения и крутой сдвиг в сторону внутренней гармонии.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.