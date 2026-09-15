"Эта война носит экзистенциальный характер": в Украине призвали ввести наказание за украинофобию

В Украине призвали ввести административную и уголовную ответственность за проявления украинофобии. Автор петиции Николай Томенко подчеркивает, что в условиях полномасштабной войны РФ против Украины государство должно создать правовые механизмы защиты украинского языка, культуры, истории и национальной идентичности.

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В петиции к президенту Украины требуют безотлагательно внести в Верховную Раду соответствующий законопроект. Петиция размещена на сайте Офиса президента.

В Украине уже определили понятие "украинофобия"

В петиции отмечается, что война России против Украины носит экзистенциальный характер, поскольку, по словам Томенко, РФ стремится уничтожить всё украинское – историю, язык, культуру и церковь.

Автор обращения считает, что государство должно обеспечить защиту национальных интересов в гуманитарной и мировоззренческой сферах и создать правовые механизмы противодействия украинофобии и идеологии "русского мира".

Отмечается, что Верховная Рада ещё в 2023 году законодательно определила понятие "украинофобия". Согласно закону, под его действие подпадают дискриминационные действия и публичные призывы, в частности в СМИ, литературных и художественных произведениях, которые отрицают субъектность Украины и украинской нации, право украинцев на защиту своих политических, экономических и культурных прав, развитие государственности, науки и культуры, а также презирают этнокультурные особенности украинцев и игнорируют украинский язык и культуру.

Законопроект об ответственности до сих пор не рассмотрели

По словам Томенко, в течение трёх с половиной лет парламент не установил административной и уголовной ответственности за проявления украинофобии.

Законопроект о внесении изменений в статью 161 Уголовного кодекса Украины относительно ответственности за украинофобию был зарегистрирован 22 апреля 2026 года. В то же время, как отмечается в петиции, документ до сих пор не включен в повестку дня Верховной Рады.

Также автор обращения заявляет, что, несмотря на обращения общественности и петицию в Кабинет министров от 15 апреля 2026 года, правительство не разработало соответствующего законопроекта.

Томенко призвал президента внести законопроект

В петиции отмечается, что президент Украины обладает правом законодательной инициативы в соответствии со статьёй 93 Конституции. Законопроекты, определенные президентом как неотложные, рассматриваются Верховной Радой вне очереди.

Томенко также напомнил, что 15 февраля 2021 года парламент принял закон об ответственности за проявления антисемитизма, а 15 апреля 2026 года президент его подписал.

Автор петиции предлагает ввести аналогичную ответственность за проявления украинофобии в условиях войны РФ против Украины.

"Именно поэтому мы обращаемся к Президенту Украины с требованием: – разработать и внести в Верховную Раду Украины законопроект о внесении изменений в статью 161 Уголовного кодекса Украины относительно установления ответственности за проявления украинофобии в качестве неотложного", – подчеркнул он.

Как писал OBOZ.UA:

– 14 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон № 2037-ІХ, который вводит наказание в виде штрафа или восьмилетнего лишения свободы за антисемитизм.

– В Украине по инициативе Кабмина могут ввести уголовную ответственность за незаконное пересечение границы. За соответствующее нарушение в УКУ предлагают предусмотреть штрафы (от 119 тыс. до 170 тыс. грн) или лишение свободы на срок до трех лет.

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