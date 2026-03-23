Эта рыба была в каждом магазине СССР: сейчас ее найти будет трудно

В СССР рыбный ассортимент формировался не только из того, что вылавливали в ближайших морях. Большую роль играл океанический промысел: рыбу ловили далеко от советских берегов, перерабатывали прямо на судах и централизованно поставляли в магазины по всей стране.

Со временем многие некогда обыденные наименования стали редкостью. OBOZ.UA рассказывает, какая рыба была едва ли не в каждом советском магазине.

Ледяная рыба

В советские времена ледяная рыба была вполне привычным товаром. Ее ценили за плотное белое мясо, почти полное отсутствие резкого запаха и простоту в приготовлении.

Особенность ледяной рыбы в том, что представители этого семейства имеют почти прозрачную кровь из-за отсутствия гемоглобина. Промысел начал активно развиваться в 1970-х годах, но впоследствии резко сократился из-за уменьшения дальнего флота, ограничений на вылов и дорогой логистики. Сегодня эта рыба не исчезла, однако найти ее значительно труднее: теперь это скорее редкий импорт, а не привычный массовый продукт.

Сельдь-залом (каспийская черноспинка)

Залом – это не отдельный вид рыбы, а название крупной жирной сельди, чаще всего каспийской, пойманной в нужный период. Именно такую сельдь особенно ценили за насыщенный вкус, плотную текстуру и высокую жирность. В некоторых регионах, в частности в Поволжье, она была не деликатесом, а вполне привычным продуктом.

Залом хорошо подходил для засолки, так как мог содержать до 20–25% жира, благодаря чему не пересыхал и хорошо хранился. Но со временем ситуация изменилась: плотины на Волге, изменение течений и нарушение нерестовых путей повлияли на естественные маршруты рыбы. В результате крупные жирные экземпляры стали редкостью, а сам залом практически исчез как массовое явление.

Пристипома

В СССР она была довольно привычной рыбой на прилавках, хотя большинство покупателей вряд ли задумывалось, что именно стоит за этим названием. Чаще всего речь шла о морской рыбе, которую вылавливали в Атлантике, преимущественно у берегов Западной Африки.

Популярность пристипомы была связана с масштабом советского океанического промысла. Ее ценили за плотное мясо, небольшое количество костей и способность хорошо сохранять форму после размораживания. Когда в 1990-х годах сократился доступ к зарубежным районам вылова, такая рыба почти исчезла из массовой продажи. Сегодня она существует, но уже не воспринимается как привычный и доступный продукт.

Сардинелла

Сардинелла в советские времена была заметной частью рыбного ассортимента, хотя теперь о ней вспоминают нечасто. Это небольшая морская рыба, близкая к сардине, которую активно вылавливали у западноафриканских берегов. Для системы массового снабжения она была очень удобной: компактная, достаточно жирная и пригодная для переработки.

Сардинелла хорошо подходила для консервирования, потому что сохраняла форму и давала предсказуемый результат в промышленном производстве. Именно поэтому она органично вписывалась в советскую модель "вылов – замораживание – переработка – распределение".

Иваси

В 1970–1980-х годах эту рыбу вылавливали на Дальнем Востоке в огромных объемах, а консервы "Сардина иваси" были привычным товаром. Для многих это был один из самых типичных вкусов той эпохи.

Со временем иваси почти исчезли, причем постепенно: уловы падали, рыба меняла маршруты, а промысел сокращался. Это связывали с природными циклами, в частности изменениями температуры воды и кормовой базы. В 2010-х годах иваси снова начала возвращаться в промышленные объемы.

