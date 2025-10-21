Эта неделя принесет значительные изменения в жизнь одного знака зодиака: гороскоп на 21-26 октября

В ближайшие дни, 21-26 октября, ожидаются значительные перемены для одного из знаков зодиака. Это будет время принятия решений и размышлений в профессиональной и в личной жизни.

Планеты расположатся в уникальном выравнивании. Венера, которая символизирует чувства и отношения, окажется в энергичном столкновении с Сатурном, который символизирует принципы и ответственность, пишет Ofeminin. Это может привести к выбору и необходимости принимать сложные решения.

Больше всего влиянию этого выравнивания подвергнется знак зодиака Весы. Им придется проявить смелость и быть честными с собой. Ближайшие дни для них будут не только сложными, но и могут стать временем прорыва.

Весы, которые стремятся к гармонии и избегают конфликтов, столкнутся с ситуациями, где нет идеального решения. Это может касаться как рабочих вопросов, так и межличностных отношений. Они больше не смогут игнорировать определенные проблемы, которые назревали в течение длительного времени.

Весы столкнутся с выбором, который потребует от них отказаться от чего-то важного. По мнению астрологов, это может быть разрыв сложных отношений, смена работы или расставание с проектом, который больше не приносит удовольствия. Поэтому представителям этого знака лучше всего проявить мужество, а не идти на компромиссы.

Весы могут почувствовать эмоциональные колебания и неопределенность. Выбирайте согласно своему сердцу, тогда вы почувствуете внутреннее спокойствие. В результате вас ожидает обновление энергии и гармония.

Решения, которые вы примете на этой неделе, будут касаться завершения определенного периода и открытия новых возможностей.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

