'Есть несколько разных мнений': Буданов рассказал, как будут определять критерии перезахоронения на Национальном пантеоне героев

Разработка проекта закона о Национальном пантеоне героев уже на финальной стадии. В документе будет выбран один из двух подходов к определению того, кто может иметь право на такое чествование.

Об этом в понедельник, 1 июня, на форуме "Архитектура безопасности 2026" сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Его цитирует "Укринформ".

"Сейчас идет работа, завершающий этап, над Законом Украины "О Национальном пантеоне героев".Есть несколько разных мнений – я могу с вами ими поделиться – относительно того, как должны определяться исторические фигуры", – сказал генерал-лейтенант, имея в виду лиц, чье перезахоронение будет происходить на этом мемориальном комплексе.

"Первое предложение – это сделать сразу первым приложением какое-то количество людей, которое определят при принятии закона", – рассказал Буданов.

Другой подход предусматривает создание специальной комиссии, которая будет выбирать личностей, достойных чествования в Пантеоне героев.

"Какой из этих вариантов будет, увидим со временем", – добавил руководитель ОП.

Что предшествовало

25 мая в Киеве на Национальном военном мемориальном кладбище состоялось перезахоронение полковника Армии УНР, председателя Организации украинских националистов Андрея Мельника и его жены Софии Федак-Мельник. Церемонию провели со всеми воинскими почестями, а символическим элементом стало внесение к месту захоронения земли, привезенной с могилы Мельника в Люксембурге.

На этой церемонии присутствовали президент Владимир Зеленский, третий президент Украины Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Свириденко, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, глава ОП Кирилл Буданов, министр иностранных дел Андрей Сибига, представители правительства, парламента, духовенства и исторического сообщества.

Как писал OBOZ.UA, создание Пантеона выдающихся украинцев Владимир Зеленский анонсировал в конце апреля этого года. Прежде всего речь идет о возвращении в Украину исторических деятелей – тех фигур, которые имеют фундаментальное значение для формирования украинского национального сознания и для нашего государства.

