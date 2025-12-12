Есть ли изменения относительно правил в оформлении отсрочки для студентов: объяснение

В законопроекте №13634-1 снова поднимали вопрос отсрочки от мобилизации для студентов старше 30 лет. Документ предлагал ряд ограничений для отдельных групп соискателей образования, однако в итоге был отозван. Сейчас правила оформления студенческой отсрочки остаются неизменными.

Видео дня

Об этом сообщила юрист Диана Терновая для СМИ, проанализировав положения законопроектов №13634 и №13634-1. Она объяснила, какие нормы планировали пересмотреть и почему отмененные предложения могут снова появиться в обновленных документах.

В отклоненном законопроекте предлагали ограничить право на отсрочку для студентов, которые учатся за рубежом или не укладываются в сроки выполнения учебной программы. В перечень также входили те, кто поступил в профессиональные или профессиональные предвысшие заведения после 25 лет, а также лица, которые повторно получают образование на том же уровне после отчисления. Кроме того, инициатива влияла и на преподавателей и ученых — в разных редакциях предлагали различные требования относительно ученой степени для педагогического состава.

Несмотря на обсуждаемые изменения, законопроект №13634-1 был официально отозван 2 сентября 2025 года. Это означает, что действующие правила отсрочки для студентов остались прежними: действует предыдущий порядок оформления, а новые ограничения юридической силы не имеют. В то же время специалисты отмечают, что в сфере мобилизационного законодательства нередко появляются похожие законодательные инициативы, которые повторяют друг друга с незначительными правками.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине студенты имеют право на отсрочку от мобилизации для прохождения обучения в высших учебных заведениях. Однако оформить такую отсрочку можно лишь после официального начала учебного процесса, а не после подписания приказа о зачислении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!