Может ли студент оформить отсрочку от мобилизации до начала обучения: подробное объяснение

В Украине студенты имеют право на отсрочку от мобилизации для прохождения обучения в высших учебных заведениях. Однако оформить такую отсрочку можно только после официального начала учебного процесса, а не после подписания приказа о зачислении.

Об этом сообщил адвокат Юрий Айвазян. В начале сентября к юристам обратился студент, который получил приказ о зачислении в магистратуру 1 сентября.

Он пытался оформить отсрочку через приложение "Резерв+", но получил ответ: "Отсрочка не предоставлена. Уточните данные в заведении, где учитесь, а затем отправьте запрос повторно".

Студент уточнил, что официальная дата начала обучения в магистратуре – 4 сентября. Адвокат пояснил, что именно это и стало причиной отказа: отсрочка оформляется только после фактического начала обучения.

Юрий Айвазян добавил, что даже если студент был объявлен в розыск территориальным центром комплектования, это не является препятствием для оформления отсрочки через "Резерв+".

Напомним, Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в закон о мобилизации, которые будут касаться студентов и работников образования. В частности, предлагается оставить отсрочку только для тех студентов, кто начал обучение не позднее года достижения предельного возраста отправления на прохождение военной службы.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство согласовало законопроект, который предусматривает 12-месячную отсрочку от повторного призыва по мобилизации для военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет. Это касается тех, кто во время действия военного положения был призван на службу по контракту и впоследствии уволен.

