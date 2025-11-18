Есть четыре основания: кого могут исключить с воинского учета в Украине

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Такие условия требуют военнообязанным соблюдать установленные правила воинского учета.

Видео дня

В то же время закон определяет конкретные основания, которые позволяют полностью снять человека с этого учета. Об этом рассказали юристы на портале "Бачинский и партнеры".

Специалисты напомнили, что каждый гражданин Украины мужского пола, достигший 18-летнего возраста, должен иметь при себе военно-учетный документ, но не все постоянно находятся на воинском учете.

Основные основания для исключения с воинского учета

Юристы уточняют, что в соответствии с частью 6 статьи 37 Закона "О воинской обязанности и военной службе" существуют определенные основания для полного исключения с воинского учета. К ним относятся:

лица, которые умерли, признаны без вести пропавшими или объявлены умершими согласно действующему законодательству;

граждане, которые прекратили гражданство Украины;

лица, которых военно-врачебная комиссия (ВВК) определила непригодными к службе;

граждане, достигшие предельного возраста пребывания в запасе – 60 лет.

Специалисты подчеркивают, что в случае принадлежности к любой из этих категорий необходимо предоставить в ТЦК соответствующие документы для оформления исключения с воинского учета.

"Если гражданин исключен с воинского учета в соответствии с последними двумя пунктами (непригодность или предельный возраст), военно-учетный документ у него не изымается. Туда вносятся данные об исключении с воинского учета", – говорится в сообщении.

К моменту достижения 60-летнего возраста такие лица все равно обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию работников ТЦК или полиции.

Чтобы завершить процедуру исключения с учета, нужно обратиться в ТЦК, указать основание и подать все необходимые документы. После этого соответствующие сведения вносятся в Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Напомним, ранее Минобороны увеличило перечень электронных отсрочек от мобилизации, которые могут получить отцы или матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, в случае смерти или лишения родительских прав другого родителя.

Как писал OBOZ.UA, с 1 ноября в Украине вступил в силу новый порядок оформления отсрочек для военнообязанных. Теперь, если основание для получения отсрочки стало, – она будет продлена автоматически.