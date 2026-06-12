"Есть алгоритм": Ляшко высказался по поводу снятия военного статуса с медиков в Украине"
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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что, несмотря на призывную отсрочку для всех медработников в Украине, некоторых из них могут отстранить от службы в армии. Для этого существует отработанный алгоритм.
Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Его слова приводят украинские медиа.
"Что касается снятия бронирования с медицинских работников – это правда. Есть отработанный алгоритм, принятый после решения СНБО, который предусматривал 100% бронирование медицинских работников, в частности врачей, работающих в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения", – сказал он.
Лишат ли медиков бронирования
По словам министра, командующий Медицинскими силами через Минобороны обращается в Минздрав с запросом относительно врачебных специальностей и профилей, которые должны усилить род войск.
"Мы применяем квотный принцип, передаем это в областные администрации. Областные администрации работают с конкретным учреждением, происходит определенный отбор людей, которые готовы, в первую очередь готовы добровольно пойти в ряды Вооруженных сил, в частности в Медицинские силы ВСУ", – отметил министр.
После этого происходит рассегрестирование медицинского работника и подписывается контракт на один год. После того, как медик отслужил в ВСУ, он может вернуться на свое основное место работы.
Ляшко добавил, что у него есть цифры по расбронюванию медиков, но пообещал показать их либо при личном общении, либо по дополнительному запросу.
Отметим, ранее, согласно постановлению Кабмина №36 от 14 января 2025 года, броню от мобилизации получают:
- все медработники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
- учреждений общественного здравоохранения;
- учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе, центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы.
Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году Министерство здравоохранения получило обращение от Минобороны Украины и Медицинских сил ВСУ о снятии бронирования с части медицинских работников. Там пояснили, что для обеспечения Вооруженных Сил Украины и оборонного сектора необходимыми медицинскими кадрами была разработана процедура снятия бронирования с отдельных медицинских работников.
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