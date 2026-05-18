Еще один черный день: на Днепропетровщине погиб солдат Роман Шатковский из Нетешина. Фото

На фронте погиб 36-летний солдат Роман Шатковский из Нетешина, который выполнял боевое задание на территории Днепропетровской области. Трагедия произошла 13 мая.

В городе уже выразили соболезнования семье погибшего и готовятся к церемонии прощания. Информацию о гибели обнародовал Telegram-канал Нетешин-LIVE.

Роман Шатковский служил в рядах Вооруженных сил Украины и участвовал в боевых задачах на одном из направлений в Днепропетровской области. Он погиб при исполнении служебных обязанностей.

Местные власти и жители выразили соболезнования семье и близким погибшего. Его гибель стала очередной потерей для общества во время войны.

"С невыразимой печалью и болью сообщаем: 13 мая во время выполнения боевого задания на Днепропетровщине погиб 36-летний нетешинец Роман Шатковский, солдат. Искренние соболезнования семье. вашей печали сложно помочь, мы всей общиной разделяем вашу боль", – говорится в сообщении.

