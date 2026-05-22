Еще не поздно: когда надо посадить кабачки

Кабачки заслуженно считаются одной из самых любимых и популярных культур среди украинских дачников и огородников. Благодаря стремительному росту и минимальным требованиям к уходу, эти овощи прекрасно плодят даже у начинающих дачников. Однако для получения действительно обильного урожая и предотвращения болезней растений крайне важно вовремя провести посевные работы.

Многие хозяева ориентируются не только на текущие погодные условия, но и на полезные подсказки астрономического календаря. Поскольку теплолюбивая культура остро реагирует на температуру окружающей среды, правильное планирование сроков посадки является главным залогом успеха.

Посевной календарь для кабачков

Переносить семена кабачков в открытый грунт разрешается только тогда, когда земля на участке стабильно прогреется до показателей не менее +12...+14°C. Кроме этого, полностью должна исчезнуть опасность внезапных ночных заморозков, которые могут уничтожить хрупкие ростки. Обычно в большинстве украинских регионов такие климатические условия устанавливаются ближе ко второй половине мая. Если же весенний период выдался затяжным, прохладным или слишком дождливым, агрономы советуют без колебаний отложить процедуру на первые недели лета, поскольку в хорошо прогретой земле всходы появятся значительно быстрее.

Для достижения максимальных результатов в 2026 году стоит согласовать свои действия с фазами Луны.

В конце весны наиболее удачными днями для работы с этой культурой специалисты называют 21, 24 и 25 мая.

Если вы планируете летний посев, то идеальными датами по астрономическому календарю станут 1, 2, 3, 4, а также 8 июня.

Посадка овощей именно в эти определенные периоды стимулирует быстрое формирование крепкой завязи, улучшает приживаемость растений и гарантирует длительное плодоношение.

Как лучше сажать кабачки в открытый грунт

Для разбивки грядок под кабачки необходимо выбирать максимально солнечные зоны с рыхлой, насыщенной питательными веществами землей. Посевной материал закладывают в подготовленные лунки на глубину около 3-5 сантиметров, обязательно соблюдая значительное пространство между будущими кустами, поскольку это растение имеет свойство сильно разрастаться. Опытные хозяева рекомендуют подстраховаться и погружать в каждое углубление по 2-3 семени одновременно.

После того как появятся первые зеленые всходы, на грядке оставляют лишь один – самый сильный и здоровый росток, удаляя остальные.

В то же время существует несколько строгих запретов, пренебрежение которыми может полностью загубить будущий урожай. Категорически не рекомендуется проводить посевные работы во время сильных ливней или в периоды резкого снижения температуры воздуха.

Семена, оставленные в слишком холодной или переувлажненной почве, моментально начинают гнить или надолго останавливаются в развитии. Если же соблюдать баланс влаги, обеспечить регулярный уход и защитить посевы от непогоды, первые свежие кабачки можно будет собирать уже через 40-50 суток после появления первых ростков.

