Еще больше заведений – еще больше донатов: кампания "За маму. За папу. За Третью штурмовую!" выходит на новый уровень
Всеукраинская кампания "За маму. За папу. За Третью штурмовую!", которую реализует штабной фонд Третьего армейского корпуса, уже объединила сотни заведений по всей Украине и стала одной из самых масштабных инициатив в ресторанной индустрии. Теперь она расширяется еще больше и ставит целью привлечь тысячи ресторанов по всей стране для системной поддержки легендарной Тройки.
Как простая идея с картофелем объединила индустрию HoReCa
Кампания стартовала в мае с очень простой идеи: заведениям предложили добавить в меню любое картофельное блюдо с пометкой "А на третье – картошка для Третьей", а средства с ее продажи – часть прибыли или всю сумму – передать на горячие нужды Третьего армейского корпуса. Формат оказался настолько удачным, что за четыре месяца к кампании присоединилось уже более 450 заведений по всей Украине: от Киева и Львова до Харькова и Днепра. Вместе им удалось собрать более 5 миллионов гривен, что позволило фонду закупить первую партию дронов, которые уже работают на фронте.
Теперь присоединиться может любое блюдо
Успех первой волны дал старт расширению. Если сначала кампания работала только с картофельными блюдами, то теперь заведения могут донатить с любых позиций в меню – основных блюд, десертов или даже коктейлей.
"Мы уже сделали несколько ярких коллабораций – с Файными Льодами, сетью АЗК WOG и провели несколько благотворительных офлайн-ивентов. Весь этот результат доказывает, что индустрия может объединяться, и теперь мы хотим привлечь еще больше заведений и гостей", – говорит Оксана Драган – руководитель отдела партнерств и коммуникаций в штабном фонде "Поддержи Третью Штурмовую"
Кампания открыта для новых участников
Ресторанная инициатива "За маму. За папу. За Третью штурмовую!" не имеет конечной даты, поэтому присоединиться можно в любое время. Механика остается максимально простой и понятной для всех заведений:
1. Добавить (или выбрать уже существующую) позицию в меню, которая будет участвовать в кампании – это может быть основное блюдо, десерт или даже коктейль.
2. Заполнить короткую форму, после чего команда фонда добавит заведение к официальной коммуникации на сайте и пришлет фирменную наклейку "Тройка рекомендует" – знак, которым маркируются все участники.
Зарегистрироваться и найти актуальный перечень участников, где можно "поесть блюда за донат" можно на официальном сайте кампании.
Все собранные средства будут направляться на закупку дронов, РЭБов, транспорта, – всего, что помогает корпусу эффективно уничтожать врага.
Также важно: поддержать Тройку можно не только заказав блюдо.
Донатить напрямую можно по ссылке на Монобанк:
https://send.monobank.ua/jar/5TJiwLN5Nx
Потому что наша цель одна – усилить тех, кто ежедневно держит позиции на фронте!