Энергетики Одесской области вернули свет жителям области после атаки дронами – ДТЭК

Энергетики компании ДТЭК вернули свет жителям Одесской области, чьи дома были без электроэнергии после атаки дронами.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"В ночь с 25 на 26 сентября Одесская область подверглась очередной вражеской атаке, в результате которой остались без света дома 32 тысяч семей.

Энергетики ДТЭК сразу приступили к аварийно-восстановительным работам как только получили разрешение военного командования и спасателей. К утру они запитали всех клиентов", – говорится в нем.

Отмечается, что всего с начала полномасштабного вторжения энергетики Одесской области возвращали свет почти двум миллионам семей, чьи дома обесточивались после обстрелов.

Ранее в сентябре энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет жителям Киевской области, чьи дома были без электроэнергии в результате массированной атаки дронами.