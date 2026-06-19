«Ему очень шёл фрак»: на войне погиб выпускник Могилянки, участник хоровой капеллы «Почайна». Фото

Могилянское сообщество сообщило о гибели выпускника кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия", кандидата политических наук и участника хоровой капеллы "Почайна" Александра Клитченко. Воин погиб 8 июня 2026 года во время боевых действий в Харьковской области.

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Александр Клитченко был выпускником Могилянки, ученым в сфере национальной и международной безопасности, а также многолетним участником хоровой капеллы университета. О потере сообщили на официальной странице Киево-Могилянской академии в Facebook.

В сообщении отмечается: "С невыразимой скорбью могилянское сообщество сообщает о большой утрате".

Воспоминания друзей

Университет сообщил, что Александр получил в Киево-Могилянской академии степени бакалавра и магистра политологии. По окончании учебы он посвятил себя научной деятельности, занимался исследованиями в сфере безопасности, защитил кандидатскую диссертацию и работал научным сотрудником Национального института проблем международной безопасности.

Особое место в его жизни занимала Хоровая капелла "Почайна". Многие годы он оставался активным участником коллектива, а его голос хорошо знали несколько поколений могилянцев.

Своими воспоминаниями об Александре поделился Назар Новосельский.

"Сашу я знал ещё со волейбольного турнира Могилянки. И это было действительно круто – проиграть его команде в финале. Поэтому я очень хорошо запомнил момент, когда впервые увидел его на репетиции. Мы уже разогрелись, и он как раз заглянул в дверь", – написал он.

По словам Новосельского, появление Александра всегда вызывало теплые эмоции среди друзей и коллег.

"Он всегда был радостным, и с ним всегда было радостно даже просто находиться где-то рядом. И ему действительно очень шёл фрак. Честь! Спасибо за службу!" – отметил он.

Служба Украине

В июне 2025 года Александр Клитченко вступил в ряды Сил обороны Украины. Он проходил службу в составе воинской части Государственной пограничной службы.

8 июня 2026 года военнослужащий погиб во время боя в Харьковской области. В Могилянке подчеркнули, что он отдал жизнь, защищая Украину, её свободу и независимость.

Могилянское сообщество выразило соболезнования родным, близким, друзьям, сослуживцам и всем, кто знал Александра Клитченко. В университете почтили память погибшего защитника и поблагодарили его за службу.

В Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Максим Куцмида. Мужественный воин 30 октября 2025 года отдал самое ценное — жизнь — за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Андрей Куценко. Жизнь отважного защитника Украины оборвалась 6 сентября 2025 года.

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