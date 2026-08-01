Ему навсегда останется 23 года: в Сумах простились с пограничником, отдавшим жизнь за Украину. Фото

В Сумах простились с молодым пограничником Даниилом Барановым, отдавшем жизнь за Украину. В ряды Госпограничной службы он вступил в 2022 году и с тех пор защищал северную границу государства.

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После тяжелого ранения, полученного во время боевого задания, молодой воин в течение недели боролся за жизнь, однако в конце концов его сердце остановилось. О потере сообщили в 5-м пограничном отряде ГПСУ.

Что известно о Герое

Даниил Баранов родился 3 июля 2003 года в Сумах.

После окончания Сумской специализированной школы I–III ступеней № 7 имени Максима Савченко юноша продолжил обучение в машиностроительном профессиональном колледже Сумского государственного университета.

Даниил заканчивал обучение уже во время полномасштабной войны: учебное заведение он окончил в 2022 году , получив квалификацию техника-технолога (литье металлов).

Однако дальнейшую жизнь Даниил решил связать не с металлургией: он выбрал путь воина-пограничника. Так же, как в свое время поступил его отец, который уже более двадцати лет проходит военную службу в пограничном ведомстве.

Вступив в октябре 2022 года в ряды Государственной пограничной службы Украины, Даниил проходил службу в пограничных подразделениях Сумского пограничного отряда.

17 июля, во время выполнения боевого задания в Сумской области, Даниил Баранов получил тяжелые ранения. Около недели врачи боролись за его жизнь – и проиграли эту битву: 24 июля сердце молодого воина остановилось.

29 июля в Сумах навсегда простились с 23-летним воином. Отдать Герою последний долг пришли его родные и друзья, побратимы, а также жители города.

"Искренний, мужественный и несгибаемый – именно таким Даниила Баранова навсегда запомнили друзья, побратимы и родные. Его жизнь стала примером преданного служения Украине, чести, мужества и безграничной любви к родной земле. Мужественного защитника Украины Даниила Баранова проводили в последний путь со всеми воинскими почестями. Воина отпевали в Свято-Георгиевском храме, а покоиться он будет на Ганновском кладбище в городе Сумы", – отметили в 5-м пограничном отряде ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в бою за Украину погиб ровесник Даниила Баранова – 23-летний воин из Николаевской области Станислав Соломяный. Его жизнь также оборвалась 24 июля.

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