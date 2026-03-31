Ему навсегда будет 36: на войне с российскими оккупантами погиб защитник из Волыни. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Волынской области Яков Татарчук. Жизнь защитника оборвалась во время выполнения боевого задания.

Свой последний бой мужчина принял на Харьковщине. Об этом в Facebook сообщил глава Зимневской территориальной громады Вячеслав Католик.

Отдал жизнь за Украину

Яков Татарчук был верным военной присяге, мужественным воином, который до последнего вздоха защищал независимость и свободу Украины. Мужчина 1990 года рождения родом из села Бегета служил в звании солдата.

Жизнь военнослужащего оборвалась 28 марта 2026 в результате вражеских обстрелов в Харьковской области.

"Выражаем искренние соболезнования жене Алине, родным и близким, всем, кто знал и чтил Якова. Разделяем вашу боль и преклоняем головы в глубокой скорби. О похороне и встрече тела Героя будет сообщено дополнительно", – сообщил глава ОТГ.

