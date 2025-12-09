Ему навсегда будет 32: в Донецкой области в результате попадания вражеского дрона погиб защитник со Львовщины

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Самбора Олег Янковский, 1993 года рождения. Трагедия произошла 29 ноября вблизи населенного пункта Пришиб, когда вражеский FPV-дрон попал в позицию украинских защитников.

О гибели воина сообщил Самборский городской совет. В громаде отметили, что Олег служил в составе 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2" и выполнял одно из самых рискованных заданий на фронте. Местные власти выразили соболезнования всем, кто знал и любил погибшего.

Янковский был мастером экипажа беспилотных авиационных комплексов батальона БпАК и регулярно работал на передовых позициях Донбасса. Во время очередного задания подразделение попало под атаку дрона-камикадзе, в результате чего воин получил ранения, несовместимые с жизнью.

В городском совете подчеркнули, что Олег был предан своему делу, много раз выходил на боевые вылеты и продолжал службу, несмотря на риски. Побратимы вспоминают его как ответственного, спокойного и стойкого бойца, который всегда поддерживал других. Кортеж с телом защитника встретят 9 декабря в 11:00 на площади Памяти в Самборе. После этого колонна отправится в зал органной и камерной музыки, где состоится прощание. Чин похорон начнется в 14:00 того же дня. В громаде призывают жителей прийти и провести Героя в последний путь, чтобы поддержать семью и почтить его жертвенность.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные в Донецкой области ежедневно сталкиваются с массовым применением российских FPV-дронов, которые остаются одной из самых опасных угроз на передовой. Ранее стало известно о гибели еще нескольких украинских бойцов в регионе после подобных атак, что свидетельствует об интенсивном использовании беспилотников противником.