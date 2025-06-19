Ему навсегда будет 30: в боях за Украину погиб защитник с Николаевщины. Фото

На войне во время выполнения боевых задач погиб молодой военнослужащий Николай Топал из Николаевской области. Защитнику навеки осталось 30 лет.

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О потере сообщил Новоодесский городской совет в Facebook. Деталей о его жизни и службе в громаде не рассказали.

Отмечается, что Топал Николай Сергеевич был солдатом. Свой последний бой он принял 10 июня 2025 года.

В Новоодесском горсовете Николаевского района выразили соболезнования семье, близким и всем, кто знал защитника. Также указали, что о дате и времени прощания с воином будет сообщено дополнительно.

"Жизнь отважного воина трагически оборвалась в бою за мирное небо над Украиной. Его мужество, непоколебимая сила воли и верность Родине навсегда будут жить в памяти родных, друзей и всей громады. Неописуемая потеря... Вечная слава павшему воину", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в борьбе против российских захватчиков погиб командир роты Виктор Антонив из Николаева. Он был одним из основателей областной варты, а с осени 2023 года присоединился к Национальной гвардии Украины.

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