Ему навсегда будет 29: в боях за Украину погиб защитник со Львовщины. Фото
Защищая Украину, погиб молодой воин Юрий Сеньковский из Львовской области. Его жизнь оборвалась этой весной, за десять дней до дня рождения.
Теперь защитнику навеки осталось 29 лет. О потере сообщила Пустомытовская территориальная громада.
"В который раз наша громада получает ужасные вести с фронта, где гибнет цвет нации и гордость нашей Пустомытовской общины... Домой на щите возвращается Сеньковский Юрий Орестович (06.05.1995 г. р.)", – отметили в ведомстве.
В рядах ВСУ мужчина имел звание старшего солдата. Преданный военной присяге на верность украинскому народу, за время прохождения службы он зарекомендовал себя с положительной стороны как квалифицированный, ответственный, дисциплинированный, трудолюбивый военнослужащий.
Погиб защитник еще 25 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания, связанного с защитой Родины. Только сейчас его смерть подтвердили официально.
"Пустомытовская территориальная громада выражает глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким. Светлая и вечная память о Герое Юрии всегда будет жить в сердцах жителей громады", – говорится в сообщении.
Информацию о встрече кортежа и чин похорон землякам пообещали сообщить дополнительно.
Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания погиб 52-летний воин Олег Шелик из города Новый Раздел Львовской области. Свой последний бой младший сержант 51-й ОМБр принял в Купянском районе Харьковщины.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!