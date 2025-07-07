Ему навсегда будет 29: в боях за Украину погиб защитник со Львовщины. Фото

Защищая Украину, погиб молодой воин Юрий Сеньковский из Львовской области. Его жизнь оборвалась этой весной, за десять дней до дня рождения.

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Теперь защитнику навеки осталось 29 лет. О потере сообщила Пустомытовская территориальная громада.

"В который раз наша громада получает ужасные вести с фронта, где гибнет цвет нации и гордость нашей Пустомытовской общины... Домой на щите возвращается Сеньковский Юрий Орестович (06.05.1995 г. р.)", – отметили в ведомстве.

В рядах ВСУ мужчина имел звание старшего солдата. Преданный военной присяге на верность украинскому народу, за время прохождения службы он зарекомендовал себя с положительной стороны как квалифицированный, ответственный, дисциплинированный, трудолюбивый военнослужащий.

Погиб защитник еще 25 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания, связанного с защитой Родины. Только сейчас его смерть подтвердили официально.

"Пустомытовская территориальная громада выражает глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким. Светлая и вечная память о Герое Юрии всегда будет жить в сердцах жителей громады", – говорится в сообщении.

Информацию о встрече кортежа и чин похорон землякам пообещали сообщить дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания погиб 52-летний воин Олег Шелик из города Новый Раздел Львовской области. Свой последний бой младший сержант 51-й ОМБр принял в Купянском районе Харьковщины.

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