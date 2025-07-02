Ему навсегда будет 22: на фронте погиб командир взвода спецназначения с Киевщины. Фото

В боях за Украину погиб молодой командир взвода спецназначения батальона имени Кульчицкого Максим Белобров. Последний свой бой он принял 27 июня.

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В марте Максиму исполнилось 22 года. О гибели Героя сообщил капеллан Николай Гопайнич.

"Защищая родную Украину, 27 июня 2025 года на фронте героически погиб наш земляк белоцерковец, лейтенант Белобров Максим Александрович, 15 марта 2003 года рождения, командир взвода специального назначения батальона оперативного назначения воинской части 3066 Национальной Гвардии Украины имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого. Соболезнования родным и близким. Светлая и вечная память Герою!" – написал он.

В белоцерковских пабликах уточнили, что погиб лейтенант Максим Белобров в результате вражеского минометного обстрела в районе населенного пункта Новосергиевка Донецкой области.

Напомним, накануне стало известно о гибели командира 110 ОМБр полковника Сергея Захаревича. Жизнь защитника оборвал ракетный удар РФ по Днепропетровской области.

Сергей Захаревич на войне с российскими оккупантами с самого начала вторжения – с 2014 года.

Он окончил Одесский институт Сухопутных войск. После выпуска был направлен в армию и получил в подчинение взвод разведывательной роты в 30-й отдельной механизированной бригаде. С 2010 года был командиром разведывательной роты 1-й танковой бригады.

Сергея Захаревича назначили командовать 110-й ОМБр в феврале 2025 года после того, как бригада, которая вела бои на юге Донецкой области, потеряла контроль над поселком Великая Новоселка.

Часть своей жизни Сергей Захаревич посвятил Силам специальных операций ВС Украины. Он занимался подготовкой трех Квалификационных курсов ССО Украины, а со временем возглавил 47 отряд специального назначения.

Офицер лично участвовал в выполнении боевых задач, непосредственно выполнял их.

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