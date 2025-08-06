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Элементарные запеченные роллини с грибами и крем-сыром: вариант блюда для перекуса

Екатерина Ягович
Новости. Общество
2 минуты
339
Элементарные запеченные роллини с грибами и крем-сыром: вариант блюда для перекуса

Роллини – вкусная домашняя выпечка, которая станет отличным вариантом сытного перекуса. Для основы вам понадобится универсальное тесто фило, которое не требует длительного выпекания. В качестве начинки возьмите шампиньоны, а также нежное куриное филе.

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Идея приготовления запеченных роллини с курицей и грибами опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Элементарные запеченные роллини с грибами и крем-сыром: вариант блюда для перекуса

Ингредиенты:

  • сливочный крем-сыр – 200 г
  • тесто фило – 8 листов
  • куриное филе – 300 г
  • шампиньоны – 250 г
  • твердый сыр – 100 г
  • сливочное масло – 30 г
  • соль, перец, мускатный орех – по вкусу
  • желток – для смазывания

Способ приготовления:

Элементарные запеченные роллини с грибами и крем-сыром: вариант блюда для перекуса

1. Обжарить измельченные грибы до золотистого цвета.

2. Посолить и поперчить по вкусу.

Элементарные запеченные роллини с грибами и крем-сыром: вариант блюда для перекуса

3. Параллельно пожарить или запечь куриное филе (можно приготовить в аэрогриле).

4. Лист теста фило смазать растопленным маслом (если масла нет – смесью теплого молока и растительного масла), щедро смазать слоем сливочного крем-сыра.

Элементарные запеченные роллини с грибами и крем-сыром: вариант блюда для перекуса

5. Выложить начинку: курицу, грибы и сыр, завернуть трубочкой.

Элементарные запеченные роллини с грибами и крем-сыром: вариант блюда для перекуса

6. Смазать яйцом, посыпать кунжутом и отправить в духовку, разогретую до 180°C.

7. Готовить 35 минут до румяности.

Элементарные запеченные роллини с грибами и крем-сыром: вариант блюда для перекуса

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