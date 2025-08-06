Элементарные запеченные роллини с грибами и крем-сыром: вариант блюда для перекуса

Роллини – вкусная домашняя выпечка, которая станет отличным вариантом сытного перекуса. Для основы вам понадобится универсальное тесто фило, которое не требует длительного выпекания. В качестве начинки возьмите шампиньоны, а также нежное куриное филе.

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Идея приготовления запеченных роллини с курицей и грибами опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

сливочный крем-сыр – 200 г

тесто фило – 8 листов

куриное филе – 300 г

шампиньоны – 250 г

твердый сыр – 100 г

сливочное масло – 30 г

соль, перец, мускатный орех – по вкусу

желток – для смазывания

Способ приготовления:

1. Обжарить измельченные грибы до золотистого цвета.

2. Посолить и поперчить по вкусу.

3. Параллельно пожарить или запечь куриное филе (можно приготовить в аэрогриле).

4. Лист теста фило смазать растопленным маслом (если масла нет – смесью теплого молока и растительного масла), щедро смазать слоем сливочного крем-сыра.

5. Выложить начинку: курицу, грибы и сыр, завернуть трубочкой.

6. Смазать яйцом, посыпать кунжутом и отправить в духовку, разогретую до 180°C.

7. Готовить 35 минут до румяности.

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