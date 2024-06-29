Сорок две улыбочки под сообщением об ударе по жилому дому поставили российские или пророссийские подписчики. 42 смайлика под сообщением о русской ракете, убившей и ранившей обычных гражданских, некомбатантов, разрушившей подъезд жилого дома в самом центре города, лишившей кого жизни, кого здоровья, кого жилья.

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Смайлики эти ставил не Владимир Владимирович Путин и не приближенные к нему кремлевские небожители. Это смайлики от российского народа во всем его разнообразии - от обитателей бараков и хрущевок до жителей Рублевки и Николиной горы. Мнение народа, так сказать. Естественно, не всего народа от Иван-города до Камчатки, но вполне значимой его части.

Те, кто думает, что выродки - это статистическое отклонение, примите мои соболезнования. Я бы не стану делать трагедию из отметившихся у меня 42 подонков, так как не питаю иллюзий по поводу того, с кем рядом нам повезло жить. Я давно не верю в светлых эльфов и злобных морлоков и никого не демонизирую и не идеализирую.

Любой народ можно превратить в стадо при наличии средств пропаганды. Знаете, кто это сказал? Геббельс. Ресентимент, масс-медия и карательный механизм для обладателей критического мышления: нафиг портить единство стада.Ресентимент можно заменить на уверенность в собственном величии, богоизбранности, предназначенном свыше особом пути, необъяснимой высшей духовности. Если сдобрить все это легендами о тысячелетней истории и территориальных правах, добавить к этому дремучее невежество потребителей Тик-тока и полное нежелание проверять то, что льется с экранов ТВ - результат предопределен. Ну, тысячелетний Рейх хотя бы имел право так называться, хотя с правами на наследование его традиций у гитлеровской команды была неразрешимая проблема.

А вот с тысячелетней историей Руси, которую пытается поднять на знамя российский безродный неофашизм, совсем беда, не взлетает. Хотя, почему - беда? Россияне-то не знают, что не взлетает. Они как раз уверены, что российский двуглавый орел раскидывает свои крыла над тем, что принадлежит ему по праву. Ничто так не калечит миллионы людей, как уверенность в уникальности исторического пути и особых правах на все окружающее, возникших в результате высокого происхождения. "Наверное, моя бабушка согрешила с водолазом!" - предполагал Шариков.Ну, а как иначе?

Мне страшно подумать о том, что вырастет на соседних территориях за следующие 20 лет, какая новая диковинная поросль тех, кто с первого класса будет проходить уроки мужества у героев Бучи и "освободителей" Мариуполя. Что получится из тех, кого будут растить на примерах этой войны, кому буду рассказывать о бабушках, несших последние 100 рубчиков для "наших мальчиков", из тех первоклашек, кто сейчас пишет письма на фронт.

Вы не думайте, что я просто озабочен судьбой России. Да провались она пропадом - слезинки не пролью. Тут другое. Это о нашем будущем. Нам рядом с ними жить. Эти 42 смайлика - просто маркер. На самом деле таких "смайликов" миллионы. За Путина голосовали миллионы, так? Просто не все они на меня подписаны.

Увы, это не война кремлевского ничтожества и его присных. Это война российского народа за право первородства, за тысячелетнюю историю, за человеческие и природные ресурсы, за свое право убивать, колонизировать, диктовать свою волю окружающим. И российской власти удалось сделать эту войну народной: с бабушками, вязанными носочками, письмами на фронт, памятниками и добровольцами, которых покупают за деньги.

Удалось привести в согласие внутренний запрос малообразованной массы с внешней формой колониальной экспансии. Потрясающий результат. Эксперимент по оскотиниванию народа прошел удивительно успешно, я считаю. Причем, без насилия и ломки. Народ-богоносец с особой нежной духовностью: тварь я дрожащая? Или право имею? Тут бы прикрепить фото обгорелых трупов женщин, обложенных шинами на обочине пути освободителей...Но я этого делать не буду.

Мы и так все помним. Ставьте смайлики, россияне. Ставьте смайлики. Есть над чем посмеяться.