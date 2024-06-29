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Ян Валетов
Ян Валетов
Украинский писатель-фантаст и блогер

Блог | Эксперимент по оскотиниванию российского народа прошел удивительно успешно

ракетный удар по Украине

Сорок две улыбочки под сообщением об ударе по жилому дому поставили российские или пророссийские подписчики. 42 смайлика под сообщением о русской ракете, убившей и ранившей обычных гражданских, некомбатантов, разрушившей подъезд жилого дома в самом центре города, лишившей кого жизни, кого здоровья, кого жилья.

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Эксперимент по оскотиниванию российского народа прошел удивительно успешно

Смайлики эти ставил не Владимир Владимирович Путин и не приближенные к нему кремлевские небожители. Это смайлики от российского народа во всем его разнообразии - от обитателей бараков и хрущевок до жителей Рублевки и Николиной горы. Мнение народа, так сказать. Естественно, не всего народа от Иван-города до Камчатки, но вполне значимой его части.

Те, кто думает, что выродки - это статистическое отклонение, примите мои соболезнования. Я бы не стану делать трагедию из отметившихся у меня 42 подонков, так как не питаю иллюзий по поводу того, с кем рядом нам повезло жить. Я давно не верю в светлых эльфов и злобных морлоков и никого не демонизирую и не идеализирую.

Любой народ можно превратить в стадо при наличии средств пропаганды. Знаете, кто это сказал? Геббельс. Ресентимент, масс-медия и карательный механизм для обладателей критического мышления: нафиг портить единство стада.Ресентимент можно заменить на уверенность в собственном величии, богоизбранности, предназначенном свыше особом пути, необъяснимой высшей духовности. Если сдобрить все это легендами о тысячелетней истории и территориальных правах, добавить к этому дремучее невежество потребителей Тик-тока и полное нежелание проверять то, что льется с экранов ТВ - результат предопределен. Ну, тысячелетний Рейх хотя бы имел право так называться, хотя с правами на наследование его традиций у гитлеровской команды была неразрешимая проблема.

 А вот с тысячелетней историей Руси, которую пытается поднять на знамя российский безродный неофашизм, совсем беда, не взлетает. Хотя, почему - беда? Россияне-то не знают, что не взлетает. Они как раз уверены, что российский двуглавый орел раскидывает свои крыла над тем, что принадлежит ему по праву. Ничто так не калечит миллионы людей, как уверенность в уникальности исторического пути и особых правах на все окружающее, возникших в результате высокого происхождения. "Наверное, моя бабушка согрешила с водолазом!" - предполагал Шариков.Ну, а как иначе?

Мне страшно подумать о том, что вырастет на соседних территориях за следующие 20 лет, какая новая диковинная поросль тех, кто с первого класса будет проходить уроки мужества у героев Бучи и "освободителей" Мариуполя. Что получится из тех, кого будут растить на примерах этой войны, кому буду рассказывать о бабушках, несших последние 100 рубчиков для "наших мальчиков", из тех первоклашек, кто сейчас пишет письма на фронт.

Вы не думайте, что я просто озабочен судьбой России. Да провались она пропадом - слезинки не пролью. Тут другое. Это о нашем будущем. Нам рядом с ними жить. Эти 42 смайлика - просто маркер. На самом деле таких "смайликов" миллионы. За Путина голосовали миллионы, так? Просто не все они на меня подписаны.

Увы, это не война кремлевского ничтожества и его присных. Это война российского народа за право первородства, за тысячелетнюю историю, за человеческие и природные ресурсы, за свое право убивать, колонизировать, диктовать свою волю окружающим. И российской власти удалось сделать эту войну народной: с бабушками, вязанными носочками, письмами на фронт, памятниками и добровольцами, которых покупают за деньги.

Удалось привести в согласие внутренний запрос малообразованной массы с внешней формой колониальной экспансии. Потрясающий результат. Эксперимент по оскотиниванию народа прошел удивительно успешно, я считаю. Причем, без насилия и ломки. Народ-богоносец с особой нежной духовностью: тварь я дрожащая? Или право имею? Тут бы прикрепить фото обгорелых трупов женщин, обложенных шинами на обочине пути освободителей...Но я этого делать не буду.

Мы и так все помним. Ставьте смайлики, россияне. Ставьте смайлики. Есть над чем посмеяться.

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