'Его состояние улучшается': тяжелораненый Евгений из Донецкой области получил помощь в лечении от Фонда Рината Ахметова

Осенью 2025 года Евгений попал под обстрел на Днепропетровщине. Он зашел в магазин, и произошел взрыв. Когда пришел в себя, вокруг все дымило, а боль в теле была невыносимой. Евгений успел самостоятельно выбрался из-под завалов, несколько раз теряя сознание. Впоследствии врачи диагностировали у него многочисленные ранения руки и ушиб грудной клетки с переломами. Евгений перенес ряд сложных операций, включая ампутацию пальцев. Фонд Рината Ахметова помог в лечении: обеспечил финансирование конструкции для позвоночника и операции на нем.

Видео дня

"Большое спасибо Ринату Леонидовичу Ахметову за поддержку и помощь. Без его помощи эта операция не прошла бы", – говорит мужчина.

Семья Евгения – переселенцы из Донецкой области. Вместе с женой они воспитывают двоих детей. До 2014 года проживали в Горловке. Сейчас живут в Ирпене Киевской области. Из-за постоянных расходов на жилье и быт Евгений самостоятельно не смог бы оплатить лечение. Поддержка от Фонда Рината Ахметова стала для семьи спасением и шансом на восстановление кормильца после тяжелых ранений.

"Для нас это огромная помощь. Мужу очень тяжело все это переживать. Он активный человек, глава семьи, и из-за этого сильно переживает. Впереди у него еще две операции на руке. Его состояние улучшается. Врачи говорят, что наблюдается положительная динамика. Для нас это маленькая победа, чтобы дальше стремиться к будущему", – рассказывает Олеся, жена Евгения.

Впереди у Евгения еще долгое восстановление и реабилитация. После операции он не сможет активно двигаться, наклоняться и долго ходить. Но вся семья верит в его выздоровление. Своевременная помощь Фонда с лечением уже улучшила состояние и настроение Евгения. Мужчина очень хочет начать работать и заниматься семьей.

В рамках проекта "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь гражданским жителям Украины, пострадавшим от обстрелов. С 2014 года Фонд оказал помощь по лечению и реабилитации уже более 11 тысячам украинцев.

С начала полномасштабного вторжения России бизнесы Рината Ахметова, ФК "Шахтер" и его благотворительный фонд направили на помощь военным и гуманитарные программы более 13 млрд грн (354 млн долларов).

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).