Дюк Вернон: знаменитый американский композитор и литератор родом из Украины

Дюк Вернон – автор музыкальных сочинений в разных жанрах, от классических произведений до джазовых композиций и популярной музыки. Но больше всего он известен своими "американскими" песнями – такими как "Апрель в Париже", "Осень в Нью-Йорке", "Я не могу начать", перепетыми многим знаменитыми исполнителями, включая Эллу Фитцджеральд и Фрэнка Синатру.

В США Дукельский приехал в начале ХХ века с Украины, но с исторической родиной, превратившейся в часть Советского Союза, композитора связывали сложные отношения. Он неоднократно получал предложения вернуться – и от своего друга Сергея Прокофьева, который сделал выбор в пользу переезда в СССР, и на официальном уровне – от правительства страны. Но Вернон не соглашался – его не прельщали ни обещания бесплатных квартиры и дачи и личного автомобиля, ни заверения, что его музыка будет исполняться в театрах и на концертах, ни предложение написать произведения для "молодого и талантливого виолончелиста" – скорее всего, речь шла о Мстиславе Ростроповиче. "Меня бы поддерживали финансово, – объяснил Вернон свою позицию в интервью, – публиковали, исполняли мои произведения, я, возможно, был бы известен, но взамен от меня ждали бы какой-то пустой болтовни о Сталине". Композитор, не раздумывая, отказался – он не понимал, как можно жить и работать в атмосфере советского тоталитаризма.

Рожденный на безымянной станции

Дюк Вернон – Владимир Александрович Дукельский – родился в октябре 1903 года на станции Парфяновка Псковской губернии, хотя сам он впоследствии утверждал, что это произошло на другой – безымянной – станции Минской губернии. На последнем сроке беременности его мать, происходившая из грузинского княжеского рода, ехала в поезде, и, когда начались схватки, ее сняли на ближайшей станции, где мальчик и появился на свет. Отец Дукельского работал инженером-путейцем, поэтому семья часто переезжала с места на место: за время детства и юности Владимира они успели пожить в Киеве, Николаеве, Кунгуре, Крыму. Когда умер отец, Володе было девять лет, а его младшему брату – семь, после похорон мать с сыновьями вернулась в Киев. Там Дукельский, который всегда испытывал тягу к музыке, поступил в Консерваторию на курс Рейнгольда Глиэра, но из-за начавшихся общественных катаклизмов – революции и Гражданской войны – окончить ее не успел.

Киев-Одесса-Константинополь

Холодной и голодной зимой 1919 года – накануне перехода Киева под власть большевиков – семья решила бежать за границу: сначала в Одессу, а уже оттуда, морем, в Константинополь. Денег Дукельским не хватало даже на питание и оплату скромного жилья, поэтому Владимиру, чтобы как-то помочь выбивавшейся из сил матери, приходилось подрабатывать тапером – он играл на пианино в ресторанах и кинотеатрах. Впоследствии в интервью Владимир рассказывал, что именно тогда он впервые услышал американскую поп-музыку. Ему удалось достать несколько грампластинок с записью модных фокстротов, и они поразили его своей "гармонической оригинальностью и ритмической свежестью". Среди этих композиций были произведения завоевывавших популярность Ирвинга Берлина и Джорджа Гершвина, – на Дукельского они произвели колоссальное впечатление. Юный музыкант начала подражать тому, что слышал, и очень скоро понял, что эта музыка обладает не только силой, но и мощным потенциалом. В то время Дукельский и представить себе не мог, что их с Гершвином вскоре свяжут близкие творческие и дружеские отношения.

Дружба с Гершвином

В 1920 году Дукельские отправились в США. Поначалу они обосновались в Нью-Йорке, где Владимир познакомился со многими известными композиторами, включая Гершвина, находившемся в самом зените своей славы. Молодые люди, которые были почти ровесниками, быстро подружились. Гершвин часто приглашал начинающего музыканта к себе домой, где они много общались и играли друг другу на фортепиано. Дукельский восхищался композициями известного музыканта и виртуозным стилем его исполнения – умением сочетать классику с джазом и поп-музыкой, а также способностью к импровизации. Гершвин отвечал ему тем же – ему нравилось, как пишет Дукельский, поэтому он доверял ему аранжировки своих произведений. Первые гонорары Дукельский получил именно за эту работу. Именно Гершвин придумал для Владимира псевдоним, под которым он стал известен в музыкальном мире – Дюк Вернон, и помогал ему собирать средства для поездки в Европу, на которой настаивал Артур Рубинштейн. Знаменитый пианист был так восхищен фортепианным концертом, который написал для него Дукельский, что считал: место юного дарования – во французской столице, являющейся Меккой для молодых композиторов.

Мекка для молодых композиторов

В Париже Дукельского познакомили со знаменитым театральным деятелем, меценатом и антрепренером Сергеем Дягилевым, который после ссоры с Сергеем Прокофьевым нуждался в новом композиторе, сочинявшем бы музыку для его балетной труппы. Послушав фортепианный концерт Дукельского, Дягилев решил, что Владимир обязательно должен сотрудничать с ним. В результате написанный Дукельским балет "Зефир и Флора" имел большой успех у парижской публики. Дукельский подружился с Сергеем Прокофьевым, Игорем Стравинским, Жаном Кокто, Франсисом Пуленком, Коко Шанель. Для молодого композитора, который всего несколько лет назад играл в ресторанах и кинотеатрах, это был небывалый карьерный – и социальный – взлет.

Легкий жанр и растоптанный цилиндр Дягилева

Несмотря на дружбу с Дукельским, Прокофьев не одобрял легкий жанр, в котором тот работал, в письмах называя его "проституцией" – он считал, что Владимир должен писать только серьезные произведения. Поп-музыка Дукельского не вызывала восторга и у Дягилева, у которого эти песни вызывали приступы бешенства, иногда – в буквальном смысле слова. По воспоминаниям самого Дукельского, однажды, услышав одну из его композиций, написанных для кабаре, Дягилев вошел в раж и, нецензурно выражаясь, растоптал собственный цилиндр. Но за популярную музыку платили гораздо лучше, а жить на деньги, которые Владимир получал за сочинение опер и балетов, было решительно невозможно, поэтому Дукельский, по его словам, соблазнился фунтами стерлингов и подписал контракт с британским продюсером Чарльзом Кокрэном. Так, в течение трех лет, Дукельский писал музыку для музыкальных спектаклей и оперетт в Лондоне, после чего вернулся в США.

Как Владимир Дукельский стал Верноном Дюком

В Америке Дукельский продолжал работать в жанре поп-музыки. В 30-е годы он достиг вершины своего успеха, создав шедевры, ставшие американской классикой – композиции "Апрель в Париже" и "Осень в Нью-Йорке". В то время он принял американское гражданство и официально превратился из Владимира Дукельского в Вернона Дюка. Во время Второй мировой войны композитор, несмотря на то, чтобы по зрению был освобожден от мобилизации, два года прослужил в береговой охране Нью-Йорка, и уволился в запас в звании капитан-лейтенанта. После окончания военных действий он вернулся к любимой работе, сочиняя музыку для бродвейских спектаклей и голливудских фильмов, хотя самому ему больше нравилось работать для театра – к американскому кинематографу Вернон относился с некоторой долей иронии.

Не только популярный жанр

Несмотря на успех в популярном жанре, Вернон не оставлял надежды создать по-настоящему шедевральное и в области классической музыки. В разные периоды своей жизни он написал кантату эпитафия, которую посвятил памяти Сергея Дягилева, балет "Общественный сад, кантату "Конец Санкт-Петербурга", "Посвящения" для фортепиано, сопрано и оркестра, Скрипичный и Виолончельный концерты и единственную в своем музыкальном наследии оперу "Барышня-крестьянка". Под собственной фамилией – Дукельский – он также опубликовал книгу стихов и оставил мемуары "Парижский паспорт". На радио "Свобода" Вернон создал программу об истории американской популярной музыки, которая должна была, пробившись сквозь "железный занавес", познакомить советских слушателей с музыкальной культурой Соединенных Штатов.

Смерть от остановки сердца

В последние годы жизни Дюк Вернон – Владимир Дукельский – страдал от рака легких. 19 января 1969 года во время повторной операции по удалению опухоли он умер на операционном столе от остановки сердца в кинике Санта-Моники. Его вдова – певица Кей МакКрэкен, на которой композитор женился за двенадцать лет до смерти – передала обширный архив, содержащий партитуры и рукописи, в Библиотеку Конгресса США.