Два года в руинах: 'Евросолидарность' призвала власти Львова прекратить имитацию процесса восстановления музея Шухевича

Львовская организация партии "Европейская Солидарность" призывает власть прекратить искусственное затягивание и имитацию процесса восстановления музея Романа Шухевича, который был разрушен 1 января 2024 года во время российского обстрела.

Об этом говорится на сайте политсилы.

Народный депутат Олег Синютка показал, как сейчас выглядят руины музея, и заметил – местная власть не дала Фонду Порошенко восстановить историческое здание, но и сама не спешит с восстановлением.

Как известно, Фонд Порошенко сразу предложил финансовую помощь для скорейшего восстановления разрушенного памятника, а соответствующее гарантийное письмо передали руководству учреждения. Однако вопреки пожеланиям львовской общины городские власти проигнорировали предложение Фонда Порошенко как можно быстрее отстроить Музей Шухевича. Зато львовские чиновники в условиях ухудшения экономической ситуации и повышения налогов решили организовать сбор средств с людей.

Здание Музея – это бывший подпольный штаб ОУН, где Шухевич скрывался последние годы своей жизни и где был убит советскими кагэбистами в 1950 году. 5 марта 2025 года исполнилось 75 лет со дня героической гибели легендарного командира УПА.

Идея восстановления дома была поддержана на встрече общественности 17 января 2024 года во Львове в историческом музее, в частности дочерью Романа Шухевича Марией Трильовской, председателем Братства ОУН-УПА Богданом Боровичем, диссидентом и общественным деятелем Мирославом Мариновичем, народными депутатами Украины, депутатами Львовского областного и городского советов.

Музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича – это не просто здание, а живая часть украинской национальной памяти и символ борьбы за свободу, говорится в заявлении "Евросолидарности".

"За это время украинское общество так и не увидело начала восстановления музея. Вместо действий – бесконечные заявления, конкурсы, концепции и имитация процесса. Руины до сих пор стоят, открытые к дождю, снегу и времени, которое уничтожает память не хуже вражеских ракет. Позиция "Европейской Солидарности" является четкой и принципиальной – музей должен быть отстроен именно таким, каким он был в момент последнего боя Романа Шухевича 5 марта 1950 года. Именно этой позиции последовательно придерживается дочь Генерала – Мария Шухевич (Трильовская), семья и украинское патриотическое сообщество", – отмечают в партии.

"Мы не имеем могилы Романа Шухевича. Поэтому именно этот дом является местом национального почитания, местом памяти и правды. Сразу после уничтожения музея Фонд Порошенко предложил реальную, немедленную помощь – были предоставлены банковские гарантии на 4 миллиона гривен для быстрого восстановления. Это был шанс не говорить, а действовать. Однако власть, руководствуясь принципом "лишь бы не Порошенко", сделала все возможное, чтобы затянуть процедуры, заблокировать решение и не допустить немедленного начала работ", – отмечают в "ЕС".

"Украине нужно единство, поэтому такое политиканство – неприемлемо. Во время войны, когда москва уничтожает не только города, но и нашу историю, отказ от восстановления музея Шухевича – это игра на руку врагу. Для врагов имена Шухевича и Бандеры – угроза, для Украины – оружие, не менее важное, чем дроны и снаряды", – говорится в заявлении.

Память о Романе Шухевиче должна объединять в противостоянии врагу и быть символом реальных дел. "Европейская Солидарность" требует:

немедленного начала восстановления музея без искусственных затягиваний;

восстановления здания в аутентичном виде 1950 года; прекращения бумажной имитации процесса и политических манипуляций.

"Каждый день без восстановленного музея – это день пренебрежения к памяти и к тем, кто воевал и воюет за Украину", – отмечает народный депутат София Федина.