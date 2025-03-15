ДТЭК вернул свет более 82 тыс. семей после вражеских атак

Энергетики компании ДТЭК вернули свет более 82 тыс. семей. В частности после обстрелов в Днепропетровской и Одесской областях.

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Об этом говорится в сообщении компании. Отмечается, что энергетики продолжают возвращать свет после вражеских атак. В ДТЭК отметили, что в результате обстрелов враг нанес значительные разрушения энергетической инфраструктуре Днепропетровской области.

Несмотря на значительный масштаб повреждений, энергетикам ДТЭК удалось оперативно вернуть свет в доме более 52 тысяч семей Днепропетровской области.

В то же время в Одесской области энергетики после атаки 14 марта заживили объекты критической инфраструктуры и смогли вернуть свет почти 30 тысячам семей.

Несмотря на значительные разрушения, ремонтные бригады продолжают работать круглосуточно, чтобы полностью восстановить электроснабжение.

Напомним, в феврале энергетикам ДТЭК Ринату Ахметову удалось возобновить электроснабжение почти в 650 тыс. домов украинцев, обесточенных из-за обстрелов в Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Киевской областях и Киеве

Напомним, что в Украине 15 марта Министерство энергетики обратилось к украинцам с призывом рационально потреблять электроэнергию в период пикового потребления. В то же время энергетики ДТЭК сообщили о массированной атаке на их энергетические объекты.

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