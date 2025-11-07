ДТЭК вернул свет 170 тысячам семей Днепропетровщины после атаки дронами

Энергетики компании ДТЭК вернули свет 170 тысячам семей Днепропетровщины после атаки дронами.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Энергетики ДТЭК вернули свет в дома почти 170 тысяч семей в Павлоградском и Синельниковском районе после вчерашних массированных атак врага. В результате восстановительных работ за минувшие сутки оживили полностью или частично 373 населенных пункта Днепропетровщины, которые оставались без света в результате российских ударов", – говорится в нем.

Отмечается, что энергетики непрерывно работали сразу после того, как получили разрешение от военных и ГСЧС.

Сейчас электроснабжение вернули всей критической инфраструктуре и большинству потребителей.

Напомним, 6 ноября оккупанты нанесли удар по энергетической инфраструктуре Павлограда. В результате атаки был обесточен город и сотни близлежащих населенных пунктов. также без электричества осталось восемь шахт. Из-за обстрела были эвакуированы почти 2,6 тысяч шахтеров.