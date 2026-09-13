"Друга Ріка" приобрела для ГУР МО эвакуационный катер за 12,9 млн грн

Украинская группа "Друга Ріка" отчиталась о закупке и передаче эвакуационного катера стоимостью 12,9 млн грн для Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом музыканты сообщили на своих официальных страницах.

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Средства на катер группа собирала, начиная с большого юбилейного шоу "Я Є! 30 років" в киевском Дворце спорта и в ходе части одноименного тура по Украине. На сбор средств направлялась часть доходов от продажи билетов, взносы партнеров и благотворителей, а также пожертвования поклонников, собранные во время аукционов на концертах.

"Друга Ріка" поблагодарила каждого, кто присоединился к сбору средств и сделал покупку и передачу эвакуационного катера украинским разведчикам реальностью.

"Спасибо каждому, кто присоединился к сбору средств. Спасибо каждому, кто покупал билеты на наши концерты, делал пожертвования, участвовал в благотворительных аукционах и приобретал лоты: нашим слушателям, друзьям, партнерам, организаторам тура – всем, кто стал частью этого важного сбора. Спасибо за пожертвования от нескольких гривен до сотен тысяч и миллионов – каждый вклад стал частью этих 12 900 000 гривен. Этот катер – результат усилий каждого, кто присоединился. Спасибо вам!

Отдельная благодарность партнерам – сервису по поиску работы №1 в Украине Work.ua и сети мультимаркетов "Аврора", а также концертному агентству Master Show – организатору нашего юбилейного шоу и тура по Украине. Также благодарим компанию MGID и благотворительный фонд "Стальные крылья", — отметили музыканты "Другой Реки".

Сбор средств на катер стал основной частью большой благотворительной цели группы – 15 млн грн на нужды ГУР МО Украины. Помимо эвакуационного катера, она предусматривает закупку дронов Mavic 3T и серверного оборудования для разведчиков.

Фронтмен "Другої Ріки" Валерий Харчишин говорит, что в начале сбора цель в 15 млн грн казалась очень амбициозной.В то же время понимание того, насколько эта помощь нужна военным, и ответственность за взятое на себя обязательство не позволяли остановиться.

"Откровенно говоря, когда мы поставили себе цель собрать 15 миллионов, из которых 12,9 миллиона – на эвакуационный катер, я руководствовался, пожалуй, больше эмоциями, чем расчетом. Это была очень амбициозная, но реальная цель. Героизм наших воинов, которые ежедневно противостоят гораздо более многочисленной армии, не только вдохновляет, но и не позволяет ставить перед собой небольшие цели. После концерта во Дворце спорта появилась вера, а когда мы преодолели половину пути в сборе средств, благодаря поддержке наших поклонников и друзей – уверенность, что сможем завершить сбор".

Отдельной частью сбора стали благотворительные аукционы. Для них музыканты "Друга Ріка" отдавали не только специально купленные лоты, но и собственные музыкальные инструменты, связанные с историей группы и песнями, созданными на протяжении 30 лет.

"В какой-то момент среди лотов появились наши собственные музыкальные инструменты – те, которые были с нами годами, на которых мы записывали песни и которые стали частью истории "Другої Ріки". Конечно, расставаться с такими вещами непросто, ведь каждая из них имеет для нас личную ценность. Но мы понимали, ради чего это делаем. Поэтому часть вещей, которые на протяжении многих лет были частью нашей истории, теперь помогла воплотить этот катер в реальность", – рассказывают музыканты "Другой Реки".

Сбор 12,9 млн грн на эвакуационный катер не завершает благотворительную кампанию группы в рамках юбилейного тура. Общая цель остается прежней – 15 млн грн. Следующие закупки – дроны Mavic 3T и серверное оборудование, необходимые для работы украинских разведчиков. Присоединиться к сбору можно по ссылке.

На этом группа не планирует останавливаться. После завершения сбора в размере 15 млн грн она продолжит сбор средств на следующие нужды Сил обороны Украины во время европейской части своего юбилейного тура "Я Е! 30 лет". Ознакомиться с актуальным расписанием концертов и приобрести билеты можно на официальном сайте группы "Друга Ріка".