Дожди только в одном регионе: какой будет погода 18 декабря. Карта

В Украине 18 декабря сохранится спокойная погода без существенных осадков. Синоптическую ситуацию будет определять поле высокого атмосферного давления, поэтому дожди или снег ожидаются лишь локально. Небольшой дождь возможен днем только в Закарпатской области.

Видео дня

Прогноз на сутки обнародовал Украинский гидрометеорологический центр. Синоптики уточнили, что большую часть территории страны накроет теплая и влажная воздушная масса при слабом ветре переменных направлений. В сообщении также обратили внимание на риск ухудшения видимости из-за туманов в отдельных регионах.

Туманы утром

По данным синоптиков, ночью и утром туманы возможны в северных и юго-западных областях, а также в Тернопольской и Хмельницкой. Из-за этого водителям советуют быть внимательными на дорогах, особенно в утренние часы.

Видимость местами может кратковременно снижаться, но без резких погодных изменений.

Температура воздуха будет оставаться достаточно высокой для этого времени года. Ночью столбики термометров будут колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.

Днем ожидается от 1 до 6 градусов тепла, а на юге страны воздух прогреется до +6...+11 градусов. Самое важное – резких похолоданий или сильных осадков синоптики не прогнозируют.

Как писал OBOZ.UA, в Укргидрометцентре считают, что эта зима может быть на 1,5– 2 градуса теплее нормы. Впрочем, возможны кратковременные периоды относительно сильных, до -18 градусов, морозов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!