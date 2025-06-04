Дожди сместятся на юго-восток: синоптики дали прогноз погоды на среду, 4 июня

В среду, 4 июня, погода в Украине будет дождливой в ряде областей. Осадки будут обусловлены перемещением атмосферного фронта с северо-запада.

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Дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с ожидаются преимущественно на Левобережье, в Киевской, Черкасской областях и в Крыму, на остальной территории день пройдет без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Температура воздуха снизится до умеренного тепла, начиная с западных и северных областей – ночью там будет 11-16 тепла, а днем 21-26 по Цельсию. На остальной территории ночью 14-19 градусов, днем 24-29 тепла, на юге страны – до 31 выше нуля.

В Киевской области будет переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Температура воздуха по области ночью составит 11-16 градусов, днем 21-26 тепла. В Киеве ночью около 15 градусов, днем 22-24 градуса.

Синоптики предупредили, что ночью 4 июня на северо-востоке, а днем на юго-востоке Украины будут грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – сказано в сообщении.

Также объявлено предупреждение о пожарной опасности в Украине: 3-6 июня в Харьковской, 4-6 июня в Николаевской, Херсонской, 5-6 июня в Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, 3 и 5 июня в Сумской, 6 июня и в Ивано-Франковской, Днепропетровской и Запорожской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет с собой дожди с грозой и местами град со шквалами. Однако уже в среду, 4 июня, он практически покинет нашу территорию, рассказала синоптик Наталья Диденко.

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