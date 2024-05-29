Дожди с грозами почти по всей территории: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 30 мая

Погода в Украине в четверг, 30 мая, будет пасмурной с прояснениями по всей территории страны. Также практически во всех регионах ожидаются дожди. Осадки минуют только юго-восточные регионы.

Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. На востоке синоптики предполагают кратковременные дожди, а на западе, севере и в центре – дожди с грозами.

В Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях будет сухо. Ветер по Украине ожидается преимущественно юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха в западных регионах днем прогнозируется от +20 до +22 градусов, ночью столбики термометров будут показывать от +10 до +15.

На севере и в центре днем будет от +22 до +25, ночью от +14 до +12. В восточных регионах днем синоптики прогнозируют от +25 до +29 градусов, ночью будет от +13 до +18.

В Одесской и Николаевской областях днем будет от +20 до +24, а на Херсонщине и в Крыму от +23 до +25.

В Киевской области в четверг будет пасмурно с прояснениями, прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Температура ночью от +12 до +17, днем будет от +20 до +25 градусов; в Киеве ночью до +16, днем от +22 до +24 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, лето 2024 года в Украине ожидается теплым, но не жарким. Средняя сезонная температура, вероятно, превысит норму на 1-2 градуса.

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