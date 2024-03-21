Дожди прекратятся, но не везде: синоптики дали прогноз до конца недели и назвали дату потепления. Карта

В Украине до конца недели ожидается относительно теплая погода. В субботу, 23 марта, по всей стране прекратятся дожди, кроме того, средняя ночная температура вырастет примерно на три градуса.

Укргидрометцентр опубликовал свежий прогноз синоптиков на своем сайте. В пятницу и субботу температура днем в большинстве регионов тоже будет постепенно подниматься.

В четверг, 21 марта, дожди вероятны в центральной и южной частях Украины, а также в Черновицкой области. Днем воздух прогреется не больше +11. Только на Закарпатье будет до +13 тепла.

В пятницу, 22 марта, дождевая погода прогнозируется на западе, а также на территории Крыма. Ночь еще будет холодной, местами – с нулем или минусовой температурой (на Луганщине до -2 градусов). Днем на востоке, в центре и на юге будет где-то на градус теплее, чем в предыдущие сутки. Максимальная температура по Украине – до +12.

В субботу, 23 марта, ночью заметно потеплеет, только на северо-востоке останется ноль или небольшой минус (до -1 в Харьковской и Луганской областях). Днем Укргидрометцентр ожидает до +15 градусов. Без осадков.

В воскресенье, 24 марта, температура в темное время суток останется неизменной. В светлое на востоке и юге потеплеет, однако на западе наоборот похолодает на несколько градусов, если сравнивать с субботой. В западных областях также продут дожди. Максимально по стране – до +15 градусов.

Как писал OBOZ.UA, ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в последний день недели, 24 марта, в западные регионы придет несильное похолодание.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!