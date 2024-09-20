Дожди или солнце? Синоптики дали прогноз погоды на выходные в Украине. Карта

В Украине в выходные 21-22 сентября ожидается хорошая погода. Синоптики прогнозируют солнечное небо во всех регионах без осадков.

Видео дня

Последние метеорологические данные опубликованы на сайте Укргидрометцентра. Ветер в два последних дня недели утихнет до 3-5 метров в секунду.

В субботу, 21 сентября, ночная температура в среднем по стране ожидается на уровне +12…+10, днем +22…+24 градусов.

Наиболее прохладно будет на западе – ночью УкрГМЦ прогнозирует всего +5...+8. Но днем воздух прогреется до +20...+23 градусов.

В воскресенье, 22 сентября, погода будет примерно такой же, как и в предыдущие сутки.

Самый теплый день ожидается в южном и восточном регионах – до +23...+26 градусов. Ночью в этих областях будет +9...+13, а на Одесщине даже +15 градусов.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности оглашен на 21-22 сентября в большинстве северных, центральных, Харьковской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко ранее заявляла, что на высокогорье Карпат в конце текущей недели температура ночью может начать опускаться до нуля либо какого-то слабого "минуса".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!