Дожди и штормовой ветер: синоптик назвала области, которые может накрыть непогода в четверг. Карта

В ближайшее время в Украине местами сохранится дождливая погода, но осадки будут не во всех регионах. Локальные кратковременные грозовые дожди пройдут только в Сумской области, а также местами на Тернопольщине, Хмельнитчине и Львовщине.

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При этом на большей части территории Украины 24 июля будет преобладать сухая воздушная масса. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

Какую погоду ждать в четверг

На востоке Украины в течение суток 24 июля прогнозируются порывы северо-западного ветра. Однако осадков в этой части страны в ближайшее время не предвидится.

Температура воздуха в течение дня будет +25…+29 градусов. В центральной части и восточных областях прогнозируется +28…+32 градуса, на юге Украины столбики термометров поднимутся до +34 градусов.

В Киеве 24 июля осадков не предвидится. Температура воздуха в столице будет колебаться в районе +27…+29 градусов.

На юге сохранится засушливая и аномально жаркая погода. По информации синоптиков, в ближайшей перспективе осадков в южной части Украины не предвидится, разве что в ночные часы 28 и 29 июля может пройти дождь, но только в Одесской области.

Что предшествовало

Украинский гидрометцентр предупреждал о значительном ухудшении погодных условий 22 июля. Синоптики прогнозировали грозы, град и шквалы 15-20 м/с.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером во вторник, 22 июля, Киев и область накрыл мощный шторм. Непогода повалила деревья, а вместе с ними и строительный кран.

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