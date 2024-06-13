Дожди и грозы снова накроют большинство областей: какую погоду прогнозируют на 14 июня

В пятницу, 14 июня, погода не порадует украинцев солнцем, хотя температура воздуха будет оставаться достаточно теплой. Перед выходными в Украине снова будут идти дожди.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков почти по всей территории страны ожидаются осадки.

Ночью на западе Украины, а также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях пройдут дожди. Днем по всей стране, кроме восточных и Запорожской областей, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер в этот день переменных направлений и будет двигаться со скоростью 3-8 м/с.

Несмотря на дожди, температура воздуха будет оставаться в пределах умеренно высокой.

Так, в западных, северных и Винницких областях ночью ожидается +10...+15, днем столбики термометров поднимутся до +18...+23 градусов.

На остальной территории ночью +14...+19, днем +22...+27. А в юго-восточной части страны – жара до +30.

В Киеве 14 июня облачно с прояснениями. Ночью пройдет без осадков, днем местами кратковременный дождь, по области гроза.

Температура воздуха в столице ночью будет колебаться в пределах +13...+15, а днем ожидается +21...+23.

По области ночью +10...+15, днем +18...+23.

Как сообщал OBOZ.UA, лето 2024 года в Украине ожидается теплым, но не жарким. Средняя сезонная температура, вероятно, превысит норму на 1-2 градуса.

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