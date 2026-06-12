Дожди, град и шквалы: синоптик рассказал, придет ли в Украину летняя жара и дал прогноз на 5 дней

Метеорологическое лето продолжается, однако в ближайшую неделю погода в Украине несколько ухудшится из-за дождей и даже таких погодных "экстремальных явлений", как шквалы и град, которые возможны в отдельных регионах. Парадокс, но в других регионах, наоборот, может возникнуть повышенная пожарная опасность.

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Первую скрипку в погоде будет играть атмосферный фронт из Западной Европы. В течение следующих дней он будет терять свою силу, однако и на следующей неделе погода может быть нестабильной, с дождями и грозами.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

По оценкам синоптика, сейчас в Украине продолжается настоящее метеорологическое лето, которое началось еще в мае. Однако в течение ближайшей недели погода в стране не будет отличаться стабильностью. Ежедневно ожидаются дожди, прежде всего из-за активного атмосферного фронта, который будет перемещаться из Западной Европы.

Этот фронт будет продвигаться по территории страны и повлияет на погоду в выходные. "В субботу ночью в большинстве северных и центральных областей, днем на левобережье и западе страны мы ожидаем кратковременные дожди, местами с грозами, а вот на остальной территории будет погода без осадков. В воскресенье ночью в западных и восточных областях, а днем уже по всей территории Украины с юго-востока мы ожидаем также кратковременные дожди с локальными грозами", – сообщил Иван Семилит.

В начале следующей недели, в понедельник, синоптики также прогнозируют местами летние кратковременные дожди с грозами, и только во вторник ожидается погода без осадков.

Украинцев ждут погодные экстремальные явления?

"Это не совсем экстремальные, но чрезвычайно опасные метеорологические явления, которых мы всегда ожидаем. В частности, в ближайшую ночь (ночь на 12 июня. – Ред.) в большинстве западных, а днем в Житомирской, Винницкой и Одесской областях мы ожидаем значительных дождей. Днем по всей территории Украины, кроме запада, мы ожидаем грозы, в отдельных районах град и шквалы до 15-20 метров в секунду. В то же время в этот же день в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", – ответил Иван Семилит.

Однако атмосферный фронт, который принесет этот погодный экстрим, будет ослабевать с каждым днем и вызовет лишь кратковременные дожди во всех областях в течение следующих пяти дней.

Куда будет двигаться погода дальше?

"Если смотреть на консультативный обзор, то на 17-21 июня мы ожидаем нестабильную погоду с кратковременными дождями и грозами. Но значения температуры в целом будут в тех же пределах, что и на следующие пять дней: ночью в пределах +10… +17 градусов, днем +18… +25 градусов, и только на юге и западе Украины до +29 градусов", – сообщил синоптик.

Подробный прогноз погоды на каждый день по всем регионам Украины

Украинский гидрометцентр опубликовал карты погоды в Украине на период до 16 июня. Они демонстрируют существенные изменения погодных условий в течение ближайших дней.

Так, в субботу, 13 июня, на большей части страны, кроме нескольких центральных и центрально-западных регионов, пройдут кратковременные дожди. Температура в ночные часы составит от +9 градусов на западе до +22 градусов на юго-востоке. Днем воздух будет прогреваться от +17 градусов на западе до +29 градусов на востоке Украины.

В воскресенье, 14 июня, кратковременные дожди ожидаются почти везде, кроме юга и северо-востока страны. Самая прохладная ночь будет в центре, от +12 градусов, а самая теплая – в Луганской области, +20 градусов. В дневные часы самые низкие показатели температуры на уровне +16 градусов синоптики прогнозируют на западе Украины, а самые высокие на уровне +26 градусов на юге.

В понедельник, 15 июня, вероятность кратковременных дождей сохранится для подавляющего большинства регионов, кроме юго-запада. Как и в предыдущие дни, самые низкие ночные температуры будут наблюдаться на западе (от +10 градусов), а самые высокие – на юге (до +20 градусов). Днем воздух больше всего прогреется на юге (до +27 градусов), а меньше всего, до +20 градусов, на западе и севере страны.

Во вторник, 16 июня, осадков не прогнозируется только в Закарпатье и Луганской области. На остальной территории возможны осадки различной интенсивности, преимущественно кратковременные дожди. Самая теплая ночь будет на юге материковой части Украины, до +20 градусов, самая прохладная – в Закарпатье, +10… +12 градусов. В дневные часы в Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму может быть самая высокая температура в этот день, +26 градусов. Зато прохладнее всего днем будет в центре и на западе страны, около +18 градусов.