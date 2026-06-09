'Дожди еще погуляют': синоптик дала прогноз на среду в Украине. Карта

В среду, 10 июня, в Украине местами пройдут дожди и грозы. В то же время осадки чаще будут чередоваться с солнечными прояснениями, а температура воздуха составит от +24 до +29 градусов.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, дожди в Украине еще продлятся, но будут иметь локальный характер.

По прогнозу Диденко, в большинстве регионов ожидается теплая погода. Дожди постепенно будут уступать место солнцу, хотя в отдельных районах возможны грозы. Температура днем будет колебаться в пределах +24...+29 градусов.

"Завтра в Украине дожди еще погуляют, но локально, местами с грозами, с парким воздухом до +24...+29 градусов и наконец хорошо коммуницировать с солнцем, уступая ему атмосферное место", – сообщила синоптик.

В Киеве, как отмечает синоптик, в ближайшие дни сохранится довольно теплая погода. По словам Диденко, температура воздуха в столице будет достигать около +26 градусов, а солнечных прояснений будет больше, чем в предыдущие дни.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдения, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

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