Дождь с переходом в мокрый снег: в Гидрометцентре уточнили прогноз погоды на четверг, 21 ноября

В четверг, 21 ноября, в Украине ухудшится погода. Синоптики прогнозируют дождь с переходом в мокрый снег.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Кроме того , в Украине кроме западных и большинства северных областей ожидаются сильные порывы ветра, 17-22 м/с.

"Облачно. В западных областях ночью умеренный, днем местами небольшой снег. температура ночью 0-5°, в Карпатах до 8° мороза, днем около 0°С", – говорится в сообщении синоптиков.

В Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях возможен мокрый снег и дождь, ночью местами сильные осадки, налипание мокрого снега; температура ночью и днем 0-3°С тепла.

На остальной территории умеренные, местами значительные дожди; температура ночью 5-10°С тепла, в Крыму до 14°С, днем 7-12°С. На юго-востоке страны 13-18°С.

В западных, большинстве северных и Винницкой областях на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный (ночью на Левобережье южный), 7-12 м/с, в Украине кроме западных и большинства северных областей порывы 17-22 м/с.

Ночью в Украине синоптики предупредили о значительный, днем умеренный дождь и мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью и днем 0-3° тепла.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киеву и области. Ночью 21 ноября значительный дождь и мокрый снег. На дорогах гололедица. И уровень опасности, желтый. Погодные условия приведут к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта", – говорится в прогнозе .

Кроме того, синоптики сделали предупреждение о гидрометеорологических явлениях в Украине. В Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью сильный дождь и мокрый снег. В Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях днем дождь.

"В западных, большинстве северных и Винницкой областях на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый). Погодные условия приведут к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта", - резюмировали в "Укргидрометцентре".

Как сообщал OBOZ.UA, синоптикиня Наталья Диденко отметила, что резкое изменение погоды в Украине произойдет с 21 ноября.

Ранее синоптик Наталья Птуха рассказала о том, что погода в Украине начнет меняться. На нашу страну надвигается похолодание, что также принесет с собой осадки – снег будет постепенно накрывать регионы.