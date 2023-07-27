Новина вибухнула в Іспанії, коли 7 липня місцеве видання El Digital Sur, яке видається на Тенерифе, виявило, що російська двічі олімпійська чемпіонка зі стрибків з жердиною Єлена Ісинбаєва з 30 травня живе на острові разом із чоловіком та двома дітьми, а згодом, 17 липня, оприлюднило ще один матеріал на цю тему, доповнивши його фотографіями розкішного будинку російської чемпіонки площею близько 200 квадратних метрів в ексклюзивному житловому комплексі Ель Пальм Мар у муніципалітеті Арона.

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Зазначу, що перша з цих статей називалася "Єлена Ісинбаєва: майора збройних сил РФ виявлено на Тенерифе", друга - "Протеже Путіна Єлена Ісинбаєва офіційно мешкає на Тенерифе". Видання слушно запитувало, як це можливо, що близька до Путіна людина купує нерухомість і живе в одній з країн НАТО?

Публікації набули розголосу в Іспанії, а згодом стали відомими і російським ЗМІ. Чимало співгромадян, для яких війна проти України перекреслила можливості виїздити до країн Європи, обурювалися улюбленою чемпіонкою, яка добре влаштувалася в Іспанії. Довелося виправдовуватися. Спочатку Ісинбаєва заявила, що вважає себе "людиною світу", а своє офіцерське звання назвала "номінальним". Згодом, в інтерв'ю іншому місцевому виданню "La Bamba" російська чемпіонка висунула нову версію, мовляв, вона вирішила зайнятися правозахисною діяльністю і допомагати росіянам за кордоном, цитую: "Я не могла спокійно сидіти в Росії і спостерігати правове свавілля західних властей щодо наших громадян у Європі".

Гадаю, однієї цієї фрази досить, щоб уявити міру її нелюбові до Заходу, куди Ісинбаєва переїхала. То що, службове відрядження майора збройних сил РФ? Спробуймо розібратися.

Ордени від Путіна та Медведєва, довірена особа кандидата в президенти РФ Путіна (2012), учасниця провладного руху Putin Team (з 2017), учасниця робочої групи з поправок до Конституції (2020), внесена 26 лютого 2023 до санкційного списку України... І це "людина світу", яка вирішила зайнятися правозахисною діяльністю?

А тепер найцікавіше. Тенерифе - найбільший із семи Канарських островів, які - поряд із Кіпром, Гвантанамо та Перл-Харбором входять до числа найбільш мілітаризованих архіпелагів світу. Можливо, туристи, які приїжджають сюди на відпочинок, цього не знають, але 750000 квадратних кілометрів території архіпелагу призначені для військових маневрів. Саме тут проходили колись маневри контингенту НАТО перед відправкою до Афганістану, а на кожних 145 мешканців припадає один військовий. Тут, зокрема, і на території муніципалітету Адехе на Тенеріфе, де Ісинбаєвій належить інша нерухомість, розташовані численні воєнні об'єкти, і серед них авіабаза НАТО на Гран-Канарія, база дронів на Лансароте та інші. А ще підпорядкований міністерству оборони Іспанський інститут стратегічних досліджень.

Неважко припустити, що і правозахисна діяльність російської чемпіонки, і коло росіян, яким вона надаватиме правову допомогу, зрештою зацікавлять іспанські спецслужби.